Fără precedent. Un chirurg a operat un bărbat chiar pe stradă, unde fusese înjunghiat în inimă

Sursă: Realitatea.net

O operație chirurgicală fără precedent a avut loc în Ungaria, acolo unde un medic a operat pacientul chiat „la fața locului”, în stradă, acolo unde fusese victima înjunghiată.

O cursă contra cronometru pe străzile din Ungaria

O duminică obișnuită s-a transformat într-o lecție de curaj și măiestrie medicală, după ce un chirurg oncolog din Ungaria a reușit o performanță rară: salvarea unui bărbat înjunghiat printr-o operație pe cord deschis realizată direct pe asfalt. Cazul, relatat de agenția de presă MTI și confirmat de autoritățile medicale, este considerat unul fără precedent în istoria recentă a salvărilor din țara vecină, demonstrând cum prezența de spirit poate face diferența dintre viață și moarte.

Decizia radicală care a sfidat protocolul clasic

Eroul acestei întâmplări, doctorul Zsolt Duboczki, medic la Institutul Național de Oncologie, se afla pe 26 aprilie într-o misiune cu serviciul de salvare aeriană în momentul în care echipa sa a fost alertată despre un tânăr de 30 de ani rănit grav. Ajuns la fața locului, chirurgul a realizat imediat că pacientul nu ar fi supraviețuit drumului până la cel mai apropiat spital. Inima bărbatului fusese atinsă, iar fiecare secundă pierdută în trafic ar fi însemnat un deznodământ tragic. În fața acestei situații limită, medicul a luat o decizie pe care puțini ar fi îndrăznit să o asume: transformarea străzii într-o sală de operație improvizată.

Șapte minute între viață și moarte

Fără mediul steril al unei clinici moderne și lipsit de instrumentarul sofisticat cu care este obișnuit în sala de operații, doctorul Duboczki a deschis toracele pacientului chiar în locul unde acesta se prăbușise. Într-un efort de o concentrare extremă, acesta a reușit să sutureze leziunea cardiacă în doar șapte minute. Intervenția „la rece”, realizată sub presiunea imensă a momentului, a dus la stabilizarea miraculoasă a tânărului, permițând ulterior transportul acestuia către unitatea medicală pentru îngrijiri post-operatorii. Această reușită medicală remarcabilă rămâne un reper de profesionalism, demonstrând că, în situații disperate, experiența și curajul unui singur om pot înclina balanța în favoarea vieții.