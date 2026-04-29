Ninsori şi precipitaţii mixte în zona superioară a masivului Bucegi. Avertisment din partea Salvamont pentru turiștii care merg la munte -VIDEO
Salvamont. FOTO: Facebook
Salvamontiştii din Braşov avertizează că, în zona superioară a masivului Bucegi, se înregistrează ninsori şi precipitaţii mixte şi le recomandă turiştilor să abordeze traseele montane cu prudenţă, să utilizeze echipament de iarnă adecvat şi să se informeze.
”Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, aflaţi în patrulare în Masivul Bucegi, atrag atenţia asupra condiţiilor meteo din zona superioară a masivului, unde se înregistrează ninsori şi precipitaţii mixte. Recomandăm tuturor turiştilor să abordeze traseele montane cu prudenţă, să utilizeze echipament de iarnă adecvat condiţiilor existente în teren şi să se informeze, înainte de plecare, cu privire la evoluţia vremii şi starea traseelor”, a transmisSalvamont Braşov.
De asemenea, salvatorii montani afirmă că este important ca turiştii să ia legătura cu echipele Salvamont care deservesc zonele montane vizate şi să respecte indicaţiile acestora, mai ales în contextul minivacanţei care urmează, când se estimează o prezenţă crescută în zona montană.
