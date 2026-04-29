Breșă de securitate majoră. Militari americani au divulgat accidental secrete despre armele nucleare din Europa

Sursă: Realitatea.net

O breșă de securitate fără precedent a scos la iveală detalii confidențiale despre arsenalul nuclear al SUA staționat în Europa. Potrivit unei investigații recente, militari americani responsabili de gestionarea bazelor NATO ar fi expus involuntar informații critice privind infrastructura și protocoalele de securitate nucleară, ridicând semne de întrebare asupra vulnerabilităților din cadrul alianței.

O investigație de amploare realizată de organizația Bellingcat a scos la iveală o vulnerabilitate uluitoare în inima sistemului de apărare al NATO. Se pare că detalii extrem de sensibile despre locația și securitatea arsenalului nuclear american din Europa au fost accesibile public pe internet timp de ani de zile. Sursa acestei scurgeri masive de informații nu a fost un atac cibernetic sofisticat, ci o banală metodă de învățare: personalul militar a utilizat aplicații publice de tip „flashcards” pentru a memora proceduri complexe. Din neatenție, seturile de date au fost lăsate cu vizibilitate publică, permițând oricui deținea un motor de căutare să acceseze secrete militare de stat.

Baze aeriene strategice și programul de partajare nucleară

Materialele identificate fac referire la cel puțin șase baze aeriene situate în Olanda, Belgia, Germania, Italia și Turcia. Deși guvernele acestor țări păstrează o ambiguitate strategică și nu confirmă oficial prezența arsenalului atomic, locațiile sunt asociate istoric cu programul de partajare nucleară al NATO, care ar găzdui bombe de tip B61. Un caz frapant este cel al bazei aeriene Volkel din Olanda, unde documentele online conțineau detalii incredibile, inclusiv amplasarea precisă a adăposturilor destinate stocării acestor arme.

Anatomia unui eșec de securitate operațională

Nivelul de detaliu expus prin aceste aplicații de studiu este considerat de experți un eșec major al protocolului militar. Printre datele care ar fi putut fi consultate de serviciile de informații străine se numără clasificarea depozitelor în „active” sau „inactive”, detalii tehnice despre sistemele de stocare WS3 și rutele exacte de patrulare ale gardienilor. Mai mult, au fost divulgate procedurile de răspuns la alarme, amplasarea camerelor de supraveghere și metodele de control al accesului. Gravitatea situației este amplificată de durata expunerii: unele informații au fost online încă din 2013, fiind utilizate de militari pentru instruire până în anul 2021.

Factorul uman și riscurile erei digitale

Reacția autorităților a fost imediată după semnalarea incidentului de către jurnaliști, majoritatea materialelor fiind eliminate rapid de pe platformele comerciale. Atât Pentagonul, cât și oficialii NATO au demarat anchete interne pentru a revizui modul în care este protejată informația clasificată. Acest caz nu este unul izolat; el reamintește de episoade anterioare, precum cel în care militari britanici și-au divulgat locațiile prin aplicația de fitness Strava. Situația subliniază o vulnerabilitate critică a sistemelor moderne: indiferent cât de avansată este tehnologia de securitate, factorul uman și utilizarea necontrolată a instrumentelor digitale rămân cele mai mari amenințări la adresa secretelor militare.