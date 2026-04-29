Agent de pază mort, după ce a căzut de la înălţime într-un mall din Braşov. Polițiștii au deschis o anchetă

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, angajat ca agent de pază într-un mall din Brașov, a decedat miercuri după ce a căzut de la înălțime în interiorul centrului comercial. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului, iar reprezentanții firmei au declarat că au pus la dispoziția autorităților toate documentele necesare și colaborează pentru clarificarea situației.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană se află în stare de inconştienţă, după ce ar fi căzut de la înălţime, incident petrecut într-un spaţiu comercial din municipiul Braşov. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov şi ai Serviciului Criminalistic, dar şi echipajul medical, persoanei fiindu-i aplicate manevre de resuscitare, însă fără rezultat”, a transmis IPJ Braşov.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

”Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit faptul că persoana era angajată în spaţiul comercial ca agent de securitate, iar incidentul s-ar fi produs ca urmare a precipitării de la etajul 1 al clădirii”, au mai transmis poliţiştii, care au deschis un dosar de cerecetare penală.

La rândul lor, reprezentanţii mall-ului au anunţat că lucrează cu autorităţile pentru lămurirea incidentului şi au transmis condoleanţe familiei.

”AFI PALACE BRAŞOV S.R.L confirmă cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, a avut loc un incident tragic în incinta centrului comercial AFI Braşov, soldat cu decesul unei persoane. Suntem profund îndureraţi de cele întâmplate şi transmitem sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor persoanei decedate. Autorităţile competente sunt la faţa locului şi desfăşoară investigaţiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor. Colaborăm pe deplin cu acestea şi punem la dispoziţie toate informaţiile solicitate”, au transmis reprezentanţii societăţii comerciale.

Aceştia arată că ”siguranţa clienţilor şi angajaţilor rămâne prioritatea”, ”iar toate măsurile necesare au fost luate conform procedurilor interne”.