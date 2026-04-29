Ion Cristoiu: ”Interesul lui Nicusor Dan e să treacă moțiunea. Noul premier va fi de la PNL”-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a declarat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, că moțiunea de cenzură depusă de partidele AUR-PSD-PACE va trece, iar joia viitoare România va avea alt guvern. Analistul Realitatea PLUS consideră că interesul lui Nicușor Dan este ca moțiunea de cenzură să treacă, iar declarațiile sale, potrivit cărora partidul lui George Simion nu poate intra la guvernare, sunt destinate exclusiv pentru a-i liniști pe liderii de la Bruxelles.

Întrebat dacă trece moțiunea de cenzură, ce va face Nicușor Dan în fața unei majorități PSD-AUR, Ion Cristoiu a răspuns: ”Cât îndeplinirea planului inițial: debarcarea lui Bolojan. Păi și dumneavoastră, dacă ați fi în locul lui Nicușor Dan, ce interes aveți? Să treacă moțiunea, da? Păi și dacă tu le spui că mmm... e probabil să meargă și PSD cu AUR, da? Păi ăia din PNL nu mai votează!

”Insistând că fără AUR, că fără AUR, lăsând impresia că-i jignește AUR, el garantează la Bruxelles, să nu se alarmeze Bruxelles-ul. Păi pe ăia de la Bruxelles îi interesează să nu fie guvern PSD-AUR. Doi: a dat un semnal, iertați-mă, celor de la PNL: „Băi, treceți moțiunea că nici vorbă, că tot voi veniți!(...)

Premierul va fi de la PNL. Cătălin Predoiu... erau trei variante: Cătălin Predoiu, Alexandru Nazare și Nicoleta Pauliuc. Eu cred că se va merge mult pe Pauliuc. Deci, încă o dată: premierul e de la PNL, da? Cel care preia funcția de premier, preia și partidul.

Advertising

Advertising

Dacă trece moțiunea, ceea ce cred că trece, atunci noi marți seara, președintele marți seara anunță consultări, care au loc a doua zi, și miercuri seara avem premier desemnat și joi avem Guvernul”, a declarat Ion Cristou.