Scene violente în Constanța. Doi bărbați au fost atacați în plină stradă de alți doi indivizi
Doi bărbați au fost agresați miercuri, în timp ce mergeau pe o stradă din municipiul Constanța, de doi indivizi care au coborât dintr-un autoturism. Una dintre victime a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru identificarea și prinderea agresorilor, care au fugit imediat de la fața locului.
”Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că cei doi bărbaţi s-ar fi aflat pedestru, pe strada Theodor Burada din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, dintr-un autoturism ar fi coborât alţi 2 bărbaţi, cei din urmă agresându-i fizic pe primii menţionaţi, după care ar fi părăsit zona cu autoturismul. Persoana care prezenta tăieturi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportată la spital”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.
Potrivit lor, poliţiştii au început verificările pentru identificarea şi prinderea agresorilor.
De asemenea, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut evenimentul.
