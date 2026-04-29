Vicepremierul Tanczos Barna:”UDMR nu va face parte dintr-un guvern care să aibă susținerea AUR”

Sursă: Realitatea.Net

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, că UDMR nu va accepta să facă parte dintr-un guvern care să aibă în orice formă susținerea AUR.

Ministrul interimar al Agriculturii a subliniat că în opinia UDMR, un guvern minoritar este o variantă care poate funcționa, în cazul în care există un acord politic de susținere.

”Ceea ce este inacceptabil pentru noi - să facem parte dintr-un guvern care să aibă în orice formă susținerea AUR ”, a afirmat Tanczos Barna, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria.

Întrebat ce soluție vede UDMR pentru deblocarea actualei crize politice, reprezentantul UDMR a răspuns: ”Cu siguranță, după votul moțiunii de cenzură, în funcție de rezultat, dacă trece sau nu trece, vor începe consultările politice, negocierile politice între partidele care pot forma coaliție”.

Advertising

Advertising

”Există în continuare șanse teoretice pentru a rămâne în această coaliție de patru. Există acum și varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce avem și rezultatul votului de la moțiunea de cenzură”, a conchis oficialul