Ilie Bolojan: ”Responsabilitatea pentru această criză e în curtea PSD. Putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliție”

Sursă: Realitatea.Net

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că responsabilitatea pentru criza guvernamentală actuală ”este în curtea PSD” și a subliniat că ”putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliție”.

”Responsabilitatea pentru această criză este în curtea Partidului Social Democrat, în curtea acestei conduceri, care, de fapt, încearcă să se salveze prin ceea ce fac. Acum, noi suntem niște oameni responsabili și n-am fugit de partea de asumare a răspunderii (...). Putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliție cu PSD sau dacă, în baza discuțiilor care vor fi, cineva din conducerea PSD și-ar asuma răspunderea, dacă ar fi fost oameni de stat s-ar fi gândit la România sau și-ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziții, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă în așa fel încât să construim un pol de modernizare care, într-o situație limită, poate fi construit și din Opoziție”, a declarat Ilie Bolojan , la postul public de televiziune.

Șeful Executivului a subliniat că oameni din conducerea PSD ar vrea un premier tip marionetă, iar alții ”să șurubărească la guvernare”, lucru care nu ar trebui acceptat ”sub nicio formă de PNL”.

”Niciun partid nu este condamnat să fie veșnic în guvernare, dar sigur, dorința de a face ceva, și asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă ești în guvernare și poți să faci asta, asta trebuie să fie opțiunea principală. Dar dacă ești doar în guvernare și achiți nota de plată sau te-ai comporta așa cum ar vrea oameni din conducerea PSD, să aibă un premier de tip marioneta care doar să semneze sau să contrasemneze propunerile care le vin, iar alții în spatele lui să șurubărească prin guvernare și să achite nota de plată publică pentru lucrurile pe care trebuia să le facem, sigur că asta n-ar trebui acceptat sub nicio formă și nu va accepta Partidul Național Liberal o astfel de situație”, a mai spus Ilie Bolojan.

