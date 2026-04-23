Ion Cristoiu: Cea mai bună soluție pentru România este un premier tehnocrat. Bun. După părerea mea, cel mai bun premier tehnocrat pentru el este Anca Dragu. A mai vrut să o facă anul trecut, da, nu-i așa?

Moderatoare: A fost în cărți, da.

Ion Cristoiu: Ea nu a vrut, asta știu eu o legendă, chiar a venit, s-a întâlnit, pentru că era pe țeavă Bolojan. Are, dacă vreți, toate datele pentru un premier tehnocrat propus de Nicușor Dan, n-am zis propus de mine sau de dumneavoastră. Unu, e tefelistă, da?

Moderatoare: Da.

Ion Cristoiu: Nu, a fost ministrul finanțelor?

Moderatoare: A fost, da.

Ion Cristoiu: A fost președintele Senatului? A fost chemată de Moldova în ajutor cu banca? Această propunere convine tuturor. În primul rând, convine lui Bolojan, dacă el ar fi deștept. Anume, dacă e cineva din interiorul PNL premier, el își pierde funcția de președinte, sunteți de acord?

Moderatoare: Da.

Ion Cristoiu: Rămâne președinte cu Anca Dragu? Rămâne președintele PNL. Păi, ce motiv? Cel mai mult îl ajută pe Nicușor Dan că în sfârșit are premierul lui. Dacă e într-adevăr un tip propune că nu se... ce i se poate întâmpla dacă propune nu Burnete, că Burnete e o comedie.

Moderator: Pe Anca pe varianta Anca Dragu.

Ion Cristoiu: Am zis și eu, nu știu dacă... după părerea mea, știind-o, e cea mai bună, este și sociolistă...