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Politica· 2 min citire

USR, partidul care și-a trădat toți președinții. Cine trage sforile din spate?

USR

USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 22:21
SursăRealitatea PLUS

Culmea ipocriziei în USR, partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri susține că nu poate susține un guvern care se naște din trădare. Conducerea USR anunță că partidul rămâne consecvent în decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD, după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

USR anunță că nu susține GUVERNUL VEȘTEA

1. USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte.

2. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD.

3. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea.

USR și-a sabotat chiar propriul candidat la alegerile prezidențiale. Liderii care acum nu sunt de acord cu mișcarea lui Nicușor Dan au încercat să deturneze ilegal fondurile partidului în campania electorală.

Chiar Nicușor Dan a fost trădat de liderii USR pentru a-i lua partidul, după ce s-a opus campaniei împotriva referendumului pentru Familie.

Dacian Cioloș a fost trădat de conducerea USR, chiar dacă a câștigat alegerile în partid și se afla la guvernare. El a pierdut partidul PLUS, după ce a fost convins să fuzioneze cu USR.

Un alt președinte al USR care a fost mazilit imediat de la conducere este Cătălin Drulă. El a fost înlocuit după scorul extrem de mic obținut la alegerile europarlamentare și locale, chiar dacă partidul a trecut prin mai multe scindări după plecarea oamenilor lui Dacian Cioloș.

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