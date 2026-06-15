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Politica· 2 min citire
USR, partidul care și-a trădat toți președinții. Cine trage sforile din spate?
USR
Publicat15 iun. 2026, 22:21
SursăRealitatea PLUS
Culmea ipocriziei în USR, partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri susține că nu poate susține un guvern care se naște din trădare. Conducerea USR anunță că partidul rămâne consecvent în decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD, după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.
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