Luis Lazarus, mesaj din Parlamentul European: „Mi s-a interzis minutul despre România și problemele noastre!”

Publicat 15 iun. 2026, 21:50 Actualizat 15 iun. 2026, 21:55

Europarlamentarul Luis Lazarus a afirmat că nu a primit dreptul de a lua cuvântul în plenul Parlamentului European pentru a aborda situația politică din România. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video publicat după o ședință desfășurată la Strasbourg, în care politicianul și-a exprimat nemulțumirea față de decizia organizatorilor.

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