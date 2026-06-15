Luis Lazarus, mesaj din Parlamentul European: „Mi s-a interzis minutul despre România și problemele noastre!”

Europarlamentarul Luis Lazarus a afirmat că nu a primit dreptul de a lua cuvântul în plenul Parlamentului European pentru a aborda situația politică din România. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video publicat după o ședință desfășurată la Strasbourg, în care politicianul și-a exprimat nemulțumirea față de decizia organizatorilor.
Potrivit acestuia, intervenția pe care intenționa să o susțină a fost anulată pe motiv că nu mai exista timp disponibil în cadrul dezbaterilor.
„Nu am avut ocazia să vorbesc despre România”
„Salut, dragi prieteni, tocmai ies din plenul Parlamentului European, unde nu am fost lăsat să am o alocuțiune cu privire la ceea ce se întâmplă în acest moment în România.
De ce? Mi s-a spus că nu am timp. Deci minutul meu era ceva extraordinar. Nu mai este, dom'le, un minut în Parlamentul European să spun și eu ceva despre România și despre ce se întâmplă în România.
În principiu voiam să le povestesc despre acest președinte de jucărie numit Nicușor, am spus președinte de jucărie, desigur, pentru că noi știm foarte bine ce s-a întâmplat cu el și cum a ajuns președinte, dacă nu s-ar fi anulat alegeri și dacă, bineînțeles, nu s-ar fi interzis candidații, nu ajungea asta nicicum vreodată în viața lui, visele lui nu ajungea președinte, cred că nu ajungea nici președinte de scară de bloc dacă nu era susținut.
Că și la primărie s-a întâmplat tot ceva ciudat. Dar nu mai contează acum. Ceea ce voiam eu să remarc... era vorba despre criza politică ce se derulează acum în România și care nu are niciun fel de șanse să fie oprită foarte curând.
Sau, bineînțeles, există o șansă să devină acest Veștea premier și în momentul în care a devenit premier, la revedere, n-am cuvinte, puteți să stați liniștiți cu toții că s-a terminat tot, s-a refăcut, culmea ironiei, s-a refăcut toată nebunia anterioară cu alianța PSD, PNL, UDMR și probabil că de ce să nu ia și USR-ul nițel, că dacă au nevoie de niște voturi în plus, că n-au în momentul ăsta voturile, dacă au nevoie de niște voturi în plus și vin câțiva USR-iști, acum știi cum e, când se adună bondarii la oala cu miere, trântorii nu mai contează nici principiile, nu mai contează nimic, dar să vezi cum o să voteze unii de pe la așa-zisii suveraniști, lu pește prăjit... electronii ăștia liberi și așa mai departe.
Deci o groază de lume va vota acest minunat super guvern și toată lumea va fi mulțumită și fericită. Dar, eu întreb, ce avantaj va fi pentru poporul român că se schimbă guvernul. Da, foarte bine. Nu s-au mai înțeles între ei, au votat pentru căderea guvernului, a căzut guvernul, a venit ăsta cu acest Tomac și în momentul în care a venit cu Tomac, el n-a făcut nimic altceva decât să încalce în mod flagrant toate prevederile constituționale.
Păi cum adică? De ce mai votăm noi partide, de ce mai votăm deputați și senatori? De ce toată chestia asta? Atunci terminați mă nenică cu parlamentul românesc dacă el nu mai are propriu-zis niciun fel de valoare.
Dacă parlamentul românesc nu mai are niciun fel de valoare, atunci să terminăm cu el și să stabilească domne președintele tot. Dar președintele și el, la rândul lui, președintele ăsta de plastelină, modelino ăsta, care nu e nimic altceva decât un cetățean oarecare ce stă în genunchi în fața Comisiei Europene și a lui Ursula.
Deci președintele ăsta cum își permite el să numească pe unul ca Tomac, care este un mediocru înfiorător, cunoscut pentru gherlele pe care le-a dat toată viața lui, ăsta n-a realizat în viața lui fix nimic. Bă, dar fix nimic, i-a dat Băsescu pe mână un partid și l-a adus și pe ăla de la 5 la 1,8%. Bă, tu când ești un terminat așa, de ce d*** nu-ți vezi de treaba ta, mă? Vezi mă de treaba ta și lasă-ne. Ori, în momentul în care el a lăsat deoparte toate partidele, eu știi ce făceam în locul lui, Nicușor Dan? Președintele ăsta de plastelină? Le spuneam: bă, ia fiți atenți, voi ați fost aleși de poporul român să-l reprezentați și nu veniți la mine decât în secunda în care ați găsit o soluție să aveți o majoritate.
În momentul ăla îmi veniți și cu omul, îl propunem, este totul în regulă, toată lumea e fericită și asta este. Dacă nu aveți o majoritate, vă dizolv. Păi asta face un preşedinte adevărat. Vă dizolv, dizolv Parlamentul şi mergem în alegeri anticipate.
Pentru că despre alegeri anticipate este vorba aici, oameni buni. Să nu uitaţi un lucru: în momentul în care acest Tomac a văzut că nu poate să strângă voturile, el a demonstrat cât se poate de clar şi de concis şi de precis că el nu a respectat prevederile constituţionale.
El nu putea să prezinte poporului, presei, partidelor, un individ care, de fapt, nu avea majoritate. El ce face? El merge la ghici? El aşa lucrează, dom'le, aici. El merge la ghici. Hai, mă, să îl prezint pe cutare ca potenţial premier, că se descurcă el să facă rost de voturi. Nu merge aşa, mă, prietene. Bă, preşedintele de plastelină. Nu merge, mă, aşa.
Tu, în momentul în care propui pe cineva, propui că ştii că are o majoritate. După aia ce a făcut? Ieri l-a propus pe ăsta, pe Veștea. Păi nici ăsta n-are majoritate. A, acum vă chinuiţi să mai luaţi nişte oameni de la PNL, la la la, nu ştiu ce, că doar, doar faceţi majoritate. Deocamdată nu aveţi. Astăzi nu aveţi majoritatea.
Dar dacă o să aveţi majoritatea, ce o să se întâmple? O să aveţi voi, poporul român, vreun avantaj? Păi ei merg pe acelaşi buget. Ei merg pe aceleaşi prevederi. Ei merg pe aceleaşi legi.
Ei nu au de gând să modifice nimic. Ce... adică îşi va reveni dacă vine Veştea premier, va scădea taxele şi impozitele, va face el ceva mai bun pentru poporul român?
Hai să fim serioşi, nu va face fix nimic. Pur şi simplu îl va durea direct în paişpe. Adică ce? Vine un alt guvern, aceiași indivizi de care am scăpat data trecută, acum vin înapoi să pună în funcţii şi continuă până în 2028. Pe bune? Deci asta aţi vrut? Nasol, nasol băieți. Deci, președintele de plastelină modelino, dacă nu-ți cade bine treaba asta cu Veștea, eu zic să te apuci de lucruri serioase și să dai drumul la alegeri anticipate.
Alegeri anticipate... numai asta salvează România. Când nu există niciun fel de concordie, niciun fel de înțelegere, ne întoarcem la popor. Hai baftă și mai revin cu știri noi de aici, de la Strasburg.”, a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.