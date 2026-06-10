Luis Lazarus respinge categoric varianta Eugen Tomac: „Ești tehnocrat, la ce te pricepi tu?”

Sursă: Realitatea PLUS

Luis Lazarus îl atacă pe premierul desemnat Eugen Tomac. Președintele partidului Dreptate și Frăție respinge categoric varianta unui executiv condus de Tomac și susține că acesta va implementa legea salarizării, prin care politicienii vor primi salarii mai mari.

Luis Lazarus: „Viitorul guvern va implementa legea salarizării!”

„Constituția României stabilește clar, mă, în ce condiții să pune un prim-ministru, mă.

Mai terminați voi, mă, cu aiurelile astea cu tehnocrații și cu toate prostiile voastre.

Ești tehnocrat? La ce te pricepi tu, mă? C-am văzut că ai vorbit despre PNRR.

Ce știi tu, mă, de PNRR, mă? Tu habar n-ai pe ce lume trăiești, mă.

Aveam 28 de miliarde, dar până la urmă trebuia să atragem 20, dar din 20 am atras 10, dar din 10 nu știm dacă mai urmează să le mai atragem și pe alea 10, că, de fapt, nu sunt nici patru.

Băi, băiatule... ce faci tu, mă, ca să atragi din PNRR, hă? Hai, uimește-ne! Uimește-ne, că chiar aș vrea să știu și eu.

Concret, bă, ce faci tu, mă, ce faci tu? Că vreau să știu ce faci tu ca să atragi cele 10 miliarde înapoi.

Dar o să implementați acea lege al salarizării, aia care n-are nicio legătură cu românul de rând și vă măriți numai voi, grangurilor, salariile. Știe el cum să elimine sărăcia, mamă, știți cum?

Inteligent.

Așa va elimina el sărăcia, inteligent. Bă, băiatule, noi știm care sunt problemele României. Și tu, Gâdeo, nu-l mai întreba care sunt problemele României.

Care sunt soluțiile la problemele României, dacă vă duce capul.”, a declarat europarlamentarul - Luis Lazarus.