Fermierii, revoltați după blocarea legii urșilor. Luis Lazarus, acuzații dure: „Oamenii mor. Nicușor Dan a blocat legea”

Sursă: Realitatea PLUS

Revoltă uriașă în rândul fermierilor după ce a fost respinsă legea care reglementează vânarea urșilor. Oamenii revoltați au depus azi la Palatul Cotroceni un memorandum și au solicitat intervenția autorităților. Alături de ei a fost și europarlamentarul Luis Lazarus. În țară, situația este critică. Mai multe sate au fost invadate de animalele sălbatice, iar oamenii se tem sa mai iasă din curți.

Zeci de fermieri au venit la Cotroceni și au depus un memorandum prin care au cerut intervenția urgentă a autorităților în condițiile în care atacurile urșilor asupra oamenilor s-au înmulțit în ultima perioadă. La Palatul Cotroceni a fost prezent și fermierul Ștefan Muscă, care i-a cerut lui Nicușor Dan să ia măsuri.



Printre oamenii revoltați s-a aflat și europarlamentarul Luis Lazarus care a declarat că Nicușor Dan ar trebui să-i primească pe oameni la discuții cât mai repede.

„Iar oamenii mor. De ce mor oamenii? Din moment ce ai putea să modifici o amărâtă de lege. Dar de ce se află oamenii aceștia aici? Pentru că legea a fost blocată. Nicușor Dan a blocat legea. Este, în opinia lor, exclusiv vina lui”, a declarat Lazarus .

În ultimele luni, tot mai mulți oameni au fost atacați de urși. Chiar în această săptămână, trei turiști străini au fost mușcați de animalele sălbatice pe Transfăgărășan și au ajuns la spital.

Fermierul Ștefan Muscă i-a cerut lui Nicușor Dan să ia urgent măsuri.

„Nu mai putem să permitem să avem 12.000 de urși pe teritoriul țării, în condițiile în care Uniunea Europeană ne-a indicat că efectivul optim este de 4.000. Nu mai putem să lucrăm. Am venit să ne cerem dreptul la muncă și dreptul la viață. Suntem în situația în care ne pierdem viața și nu mai putem să ieșim din propriile curți”, a declarat fermierul .

Mai multe sate au fost invadate de urși, iar zeci de animale au fost ucise. În unele cazuri, localnicii și-au montat singuri garduri electrice. Însă, aceștia povestesc cu groază că, nici așa nu au putut ține la distanță animalele sălbatice.