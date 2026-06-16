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Social· 1 min citire
Un șofer începător a murit după ce s-a răsturnat cu mașina pe o stradă din Băicoi
Accident
Publicat16 iun. 2026, 20:35
SursăAgerpres
Un tânăr în vârstă de 25 de ani a decedat, marți, după ce s-a răsturnat cu mașina pe o stradă din orașul prahovean Băicoi.
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