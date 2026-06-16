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Un șofer începător a murit după ce s-a răsturnat cu mașina pe o stradă din Băicoi

Accident

Accident

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 20:35
SursăAgerpres

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a decedat, marți, după ce s-a răsturnat cu mașina pe o stradă din orașul prahovean Băicoi.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că acesta avea permis de conducere de doar șapte luni.

'Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 25 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Înfrățirii, deplasându-se din direcția DN1 către orașul Băicoi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la stânga, ulterior autoturismul s-a răsturnat', a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Șoferul a fost grav rănit, fiind găsit în stare de inconștiență de către echipajele medicale, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Victima a fost dusă la spital, unde a decedat ulterior.

Sursele judiciare citate au precizat că șoferul, care avea permisul de conducere de doar șapte luni, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, astfel că s-a răsturnat cu mașina.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.

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