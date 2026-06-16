Lotul 1 al magistralei feroviare Cluj–Oradea a ajuns la 70% execuție. Finalizarea este estimată pentru 2027

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 10:42

Lucrările la lotul 1 al magistralei feroviare Cluj–Oradea, pe tronsonul Cluj-Napoca – Aghireș, au ajuns la un stadiu de execuție de peste 70%, iar finalizarea proiectului este prevăzută pentru anul 2027, potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI).

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