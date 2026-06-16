Lotul 1 al magistralei feroviare Cluj–Oradea a ajuns la 70% execuție. Finalizarea este estimată pentru 2027

Lucrările la lotul 1 al magistralei feroviare Cluj–Oradea, pe tronsonul Cluj-Napoca – Aghireș, au ajuns la un stadiu de execuție de peste 70%, iar finalizarea proiectului este prevăzută pentru anul 2027, potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI).
Secretarul de stat Horațiu Cosma a precizat, într-o postare publică, că șantierul avansează într-un ritm susținut, în concordanță cu jaloanele asumate prin PNRR și cu termenele contractuale stabilite.
Lucrări avansate pe unul dintre cele mai importante proiecte feroviare
Unul dintre punctele-cheie ale proiectului îl reprezintă începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste râul Someș, în municipiul Cluj-Napoca, considerat o structură esențială pentru modernizarea întregului tronson.
Potrivit oficialului, activitatea din teren este intensă, fiind utilizate zilnic cantități semnificative de materiale: peste 1.200 de tone de piatră spartă sunt puse în operă, aproximativ 300 de metri de traverse sunt montați, iar circa 500 de metri de șină sunt instalați în fiecare zi.
De asemenea, primul fir de circulație este deja echipat complet cu șină pe întreaga lungime a tronsonului, iar pe al doilea fir au fost montate aproximativ 17 kilometri de traverse și 10 kilometri de șină.
Lucrări în paralel la infrastructura feroviară
În prezent, se lucrează simultan la stațiile de pe traseu, la sistemele de electrificare și semnalizare, dar și la noua hală de mentenanță din apropierea stației Cluj-Napoca, un obiectiv considerat important pentru operarea modernă a magistralei.
Tronsonul Cluj-Napoca – Aghireș are o lungime de aproximativ 30 de kilometri și reprezintă una dintre cele mai mari investiții în infrastructura feroviară din România, cu o valoare de circa 2 miliarde de lei.
Autoritățile susțin că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a rețelei feroviare și de conectare a Transilvaniei la coridoarele europene de transport.
„Continuăm să recuperăm decalajele istorice din infrastructura feroviară și să construim o legătură modernă, electrificată și sigură între Cluj și Oradea”, a transmis secretarul de stat în MTI.