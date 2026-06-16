„The Perfect Bottle for the Perfect Water” – AQUA Carpatica la Bucharest Design Festival

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 14:44

AQUA Carpatica participă la Bucharest Design Festival cu expoziția capsulă „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, un proiect dedicat designului de produs și relației dintre formă, funcționalitate și identitatea unui brand premium. Activarea își propune să recupereze un eveniment istoric și anume Concursul Internațional de Design ,,The Perfect Bottle’’, atât pentru parcursul brandului AQUA Carpatica în sine, cât și pentru designul de produs din România.

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