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Haos în trafic în zona Obor, după ciocnirea a două tramvaie. Sute de pasageri, rămași pietoni - VIDEO

Ciocnire între tramvaie (foto: Reclamații STB)

Ciocnire între tramvaie (foto: Reclamații STB)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 18:18
Actualizat16 iun. 2026, 19:23
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Două tramvaie s-au ciocnit marți în intersecția de la Obor din Capitală, provocând blocarea totală a zonei.

UPDATE - Liniile 5 și 10 funcționează normal de la ora 19:00, conform STB.

UPDATE - Linia 21 funcționează normal de la ora 18:30). Liniile 5 și 10 sunt blocate în continuare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La fața locului au intervenit echipaje de ambulanță, pompieri și polițiști pentru a gestiona situația și a acorda primul ajutor persoanelor implicate.

În urma accidentului, mai multe linii de tramvai sunt afectate în zonă. Liniile 5, 10 și 21 sunt întrerupte pe șoseaua Ștefan cel Mare/Calea Moșilor, în sensul spre Pasajul Colentina, respectiv Piața Iancului.

STB a anunțat că tramvaiele vor fi deviate pe trasee alternative până la eliminarea evenimentului de circulație.

Conform martorilor prezenți la fața locului, cauza ciocnirii tramvaielor ar fi fost o indicație greșită a unui polițist care dirija traficul.

„Autobuzele linei 605 circula pe un traseu prelungit de la Sos. Stefan cel Mare/Str. Barbu Vacarescu, pana la bd. Aerogării”, conform STB.

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