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Haos în trafic în zona Obor, după ciocnirea a două tramvaie. Sute de pasageri, rămași pietoni - VIDEO
Ciocnire între tramvaie (foto: Reclamații STB)
Publicat16 iun. 2026, 18:18
Actualizat16 iun. 2026, 19:23
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Două tramvaie s-au ciocnit marți în intersecția de la Obor din Capitală, provocând blocarea totală a zonei.
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