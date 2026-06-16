Tânăr de 23 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la spital după un accident în județul Giurgiu

Publicat 16 iun. 2026, 09:30 Actualizat 16 iun. 2026, 09:41

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital, marți dimineața, după ce a ajuns cu mașina pe care o conducea în câmp. Accidentul rutier s-a petrecut pe DJ 504, în afara localității Putineiu, pe sensul spre Alexandria.

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