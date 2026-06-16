Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Tânăr de 23 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la spital după un accident în județul Giurgiu
Poliție
Publicat16 iun. 2026, 09:30
Actualizat16 iun. 2026, 09:41
Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital, marți dimineața, după ce a ajuns cu mașina pe care o conducea în câmp. Accidentul rutier s-a petrecut pe DJ 504, în afara localității Putineiu, pe sensul spre Alexandria.
Citește și
- 14:44„The Perfect Bottle for the Perfect Water” – AQUA Carpatica la Bucharest Design Festival
- 13:33Protest uriaș în educație. Aproximativ 20.000 de sindicaliști sunt așteptați miercuri în București
- 12:41Cartierul Greenfield va avea a doua cale de acces. Primarul Sectorului 1 a semnat autorizația de construire
- 12:06Captură ilegală de sturioni și deversări în Dunăre: Garda de Mediu a aplicat amenzi de peste 200.000 de lei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News