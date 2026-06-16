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Tânăr de 23 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la spital după un accident în județul Giurgiu

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 09:30
Actualizat16 iun. 2026, 09:41

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital, marți dimineața, după ce a ajuns cu mașina pe care o conducea în câmp. Accidentul rutier s-a petrecut pe DJ 504, în afara localității Putineiu, pe sensul spre Alexandria.

Un accident s-a produs marți dimineață, pe DJ 504, în județul Giurgiu. În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, găsit în afara părții carosabile. Din primele informații, şoferul ar fi părăsit carosabilul şi s-ar fi răsturnat cu maşina în câmp.

Accident/ Foto: Facebook Breaking News Giurgiu

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. În sprijin, a fost solicitat elicopterul SMURD.

Șoferul în vârstă de 23 de ani, era blocat în interior. Acesta era conștient, fiind extras în siguranță de pompieri și preluat de echipajele medicale. Ulterior, acesta a fost transportat cu elicopterul la un spital din București.

Polițiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

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