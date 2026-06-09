Incendiu într-un bloc din județul Mehedinți. Un bărbat a murit, iar 15 persoane au fost evacuate-FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu a izbucnit marți seară, la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din localitatea Schela Cladovei, județul Mehedinți, în urma căruia un bărbat a fost găsit decedat, iar 15 persoane au fost evacuate din imobil.

”Detaşamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din localitatea Schela Cladovei.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă două autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD. Incendiul se manifestă în interiorul apartamentului situat la etajul 2”, a transmis ISU Mehedinţi.

Potrivit reprezentanților instituției, un bărbat a fost găsit decedat în apartamentul care luase foc, iar 15 persoane de la etajele superioare au fost evacuate.

În cele din urmă, pompierii au reuşit să stingă focul şi acţionează pentru îndepărtarea efectelor negative şi ventilarea încăperilor.