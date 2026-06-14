Luis Lazarus: „Bolojan tocmai a fost terminat. PNL se va rupe!”

Publicat 14 iun. 2026, 11:55 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus a făcut o serie de afirmații puternice într-o intervenție publică, susținând că scena politică din România ar fi pe punctul unei reconfigurări majore, cu impact direct asupra Partidului Național Liberal.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre luis lazarus