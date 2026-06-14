Tabăra Bolojan pregătește un atac-surpriză la adresa lui Nicușor Dan, prin intermediul CCR - SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 11:27

Tensiunile din PNL escaladează după ce președintele Nicușor Dan l‑a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier desemnat. Surse politice citate de Realitatea Plus afirmă că oamenii lui Ilie Bolojan discută un posibil demers la Curtea Constituțională.

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