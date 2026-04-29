Tăieri masive în Sănătate: 14.000 de paturi de spital dispar în următorii 3 ani

Sursă: Realitatea.net

Guvernul a aprobat o reducere masivă de 14.000 de paturi de spitalizare continuă pentru următorii trei ani, măsura urmând să fie aplicată etapizat. Decizia vine pe fondul unui grad de ocupare ineficient, ministrul Sănătății precizând că, în prezent, doar 51% dintre paturile pentru pacienții acuți sunt utilizate, cu mult sub rata optimă de 80% recomandată de specialiști.

Eficiență vs. Statisică: România, pe podiumul european la numărul de paturi

Guvernul a aprobat Planul Național de Paturi pentru perioada 2026-2028, o strategie care vizează recalibrarea sistemului de spitalizare continuă finanțat prin casele de asigurări de sănătate. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a explicat că această măsură este necesară pentru a alinia România la standardele europene, în condițiile în care țara noastră ocupă în prezent locul al treilea în Uniunea Europeană la numărul de paturi raportat la populație. Cu o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori, față de media europeană de 511, sistemul românesc este considerat supradimensionat și ineficient din punct de vedere economic.

Noua hotărâre de guvern, care va intra în vigoare la 1 mai, urmărește să aducă predictibilitate și stabilitate, fără a afecta calitatea actului medical. Oficialii subliniază că menținerea contractelor de finanțare pentru capacități care rămân constant neutilizate reprezintă o risipă de resurse, mai ales în contextul în care gradul de ocupare în multe unități sanitare abia atinge pragul de 50-60%.

Fenomenul spitalelor subutilizate și presiunea pe finanțare

O problemă majoră identificată de autorități este scăderea constantă a ratei de ocupare a paturilor, un fenomen vizibil chiar și la nivelul marilor spitale județene de urgență. Cu excepția unităților sanitare din București, niciun alt spital de urgență din țară nu depășește în prezent o rată de ocupare de 70%. Această realitate transformă plata per pat într-un mecanism ineficient, ministrul Sănătății subliniind că nu este sustenabil să se plătească pentru 100 de locuri atunci când doar jumătate dintre acestea sunt folosite de pacienți.

Din totalul celor peste 116.000 de paturi aflate în contractare la finalul anului trecut, marea majoritate, respectiv aproape 95%, aparțin spitalelor publice, în timp ce restul de aproximativ 5% sunt asigurate de sectorul privat. Strategia de reducere vizează optimizarea acestui vast inventar pentru a reflecta nevoile reale de îngrijire ale populației.

Tehnologia și spitalizarea de zi: Motorul schimbării de paradigmă

Reducerea numărului de paturi pentru spitalizare continuă nu este văzută ca o tăiere a accesului la sănătate, ci ca un rezultat natural al evoluției medicinei. Investițiile masive în echipamente moderne, tehnologii noi și introducerea unor scheme terapeutice avansate au permis rezolvarea multor cazuri medicale într-un interval mult mai scurt. În acest sens, spitalizarea de zi a cunoscut o creștere exponențială, devenind opțiunea preferată atât pentru medici, cât și pentru pacienți.

Cifrele oficiale confirmă această tendință: în anul 2024, aproximativ 6 milioane de persoane au apelat la spitalizarea de zi, ceea ce reprezintă un salt de 15% față de anul precedent. Această schimbare înseamnă că pacientul își poate rezolva problema medicală în câteva ore, fără a mai fi necesară rămânerea peste noapte în spital, ceea ce eliberează presiunea pe infrastructura de spitalizare continuă.

Aplicarea planului în teritoriu și excepțiile strategice

Implementarea noului plan se va face etapizat și personalizat pentru fiecare județ în parte, prin ordin de ministru. Deciziile de reducere vor avea la bază indicatori preciși colectați de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, luând în calcul gradul de ocupare real înregistrat la finalul anului 2025 pentru fiecare spital. Astfel, autoritățile promit o aplicare echitabilă, bazată pe nevoile locale demonstrate statistic, nu pe decizii administrative arbitrare.

Totuși, planul prevede și excepții clare, menținând intact numărul de paturi în zonele unde cererea este maximă. Nu vor fi afectate unitățile sanitare care oferă îngrijiri paliative, penitenciarele-spital și secțiile destinate măsurilor de siguranță sau educative. În aceste categorii, spre deosebire de restul sistemului, rata de ocupare este constant aproape de 100%, ceea ce justifică menținerea capacității actuale de spitalizare.