Destin cumplit pentru o familie încercată de soartă: doi părinți și copilul lor grav bolnav au murit după ce au căzut de la etaj

Sursă: Realitatea.Net

O tragedie care a șocat comunitatea din Londra este investigată de autoritățile britanice, după ce trei membri ai aceleiași familii și-au pierdut viața în urma unei căderi de la mare înălțime dintr-un imobil rezidențial de lux.

Victimele sunt un bărbat, o femeie și fiul lor, care locuiau într-un turn rezidențial din zona Elephant and Castle, una dintre cele mai cunoscute regiuni ale capitalei britanice.

Familia a fost găsită fără viață în apropierea clădirii

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, incidentul s-a produs la sfârșitul lunii mai, într-un bloc cu 45 de etaje. Cele trei persoane ar fi căzut de la nivelul etajului 36.

Echipaje ale poliției, ambulanței și serviciilor de urgență au intervenit imediat după primirea apelurilor făcute de martori. Din păcate, în ciuda mobilizării rapide a salvatorilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Autoritățile au confirmat decesul celor trei persoane la fața locului.

Poliția investighează circumstanțele tragediei

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și care au fost împrejurările care au dus la producerea tragediei.

Poliția Metropolitană din Londra a deschis o investigație complexă și analizează toate informațiile disponibile pentru a clarifica desfășurarea evenimentelor.

Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au anunțat concluzii oficiale privind cauzele incidentului.

Informații despre problemele medicale ale copilului

Potrivit unor declarații publice făcute de oficiali locali și preluate de presa britanică, copilul familiei s-ar fi confruntat cu probleme grave de sănătate încă de la naștere.

Aceste informații sunt analizate în cadrul anchetei, însă poliția nu a confirmat până în prezent o legătură directă între starea medicală a minorului și tragedia produsă.

Autoritățile continuă să strângă probe și să discute cu persoane apropiate familiei pentru a înțelege contextul complet al cazului.

Martorii au alertat serviciile de urgență

Primele apeluri către serviciile de urgență au fost efectuate de persoane care au observat incidentul și au solicitat intervenția imediată a autorităților.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Poliției Metropolitane, Serviciului de Ambulanță din Londra, ambulanței aeriene și pompierilor.

Zona a fost securizată pentru desfășurarea cercetărilor, iar familia victimelor a fost informată oficial despre decesul acestora.

Ancheta continuă , iar autoritățile britanice urmează să stabilească toate detaliile legate de una dintre cele mai tulburătoare tragedii petrecute recent în capitala Regatului Unit.