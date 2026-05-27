Incident grav în Botoșani. Un băiat de cinci ani a căzut de la etajul întâi al unui bloc

Sursă: Realitatea.Net

Un băiat de cinci ani a căzut, miercuri seară, de la etajul întâi al unui bloc din Botoșani. Micuțul a fost preluat de un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și transportat la spital.

”Alarma a fost dată de o femeie care a observat copilul rănit şi a solicitat sprijin prin apel la 112. La sosirea forţelor de intervenţie, băieţelul era conştient şi cooperant. Acesta a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a transmis ISU Botoşani.