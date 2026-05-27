FIFA, investigată penal în SUA pentru prețurile de la Cupa Mondială

FIFA a intrat oficial sub investigație în SUA, după ce procurorii generali din New York și New Jersey au emis citații privind gestionarea biletelor pentru Cupa Mondială 2026. Forul fotbalistic mondial este acuzat de practici înșelătoare, manipularea prețurilor și crearea unei „scăderi artificiale” a stocurilor de bilete.

Conform unei analize publicate de Politico , ancheta declanșată în SUA vizează în mod special algoritmul de „tarifare dinamică” (dynamic pricing) implementat de FIFA. Acest mecanism umflă automat prețurile biletelor pe măsură ce cererea crește. Pe lângă explozia tarifelor, forul fotbalistic este acuzat și de inducerea în eroare a cumpărătorilor cu privire la poziționarea reală a scaunelor din stadioane.

Demersul legal a fost oficializat printr-un comunicat comun rar – semnat de procurorul general din New Jersey, Jennifer Davenport, și de omologul său din New York, Letitia James – în urma unui val masiv de reclamații depuse de fanii nemulțumiți de lipsa de transparență a federației.

Prețuri astronomice: Biletele au depășit pragul de 10.000 de dolari

Investigațiile preliminare și datele din presa americană scot la iveală cazuri extreme de scumpire a tichetelor din cauza algoritmilor FIFA:

Bilete care costau inițial 6.730 de dolari au fost vândute ulterior cu 10.990 de dolari (o creștere uriașă în doar câteva luni).

Procesul de achiziție a fost catalogat de procurorul Jennifer Davenport drept „un labirint de confuzie, raritate artificială și prețuri inaccesibile” .

Pe lângă costurile exagerate, suporterii care au investit mii de dolari în pachete premium s-au trezit cu locurile retrogradate. FIFA a modificat schema tribunelor din mers, introducând o nouă subcategorie selectă numită „front zone”, mutând astfel cumpărătorii inițiali pe poziții inferioare din punct de vedere al vizibilității.

Tensiuni politice și financiare în spatele Cupei Mondiale 2026

Ancheta vine pe fondul unui conflict mocnit, de lungă durată, între FIFA și oficialii din New Jersey. Guvernatoarea statului, Mikie Sherrill, și-a exprimat public nemulțumirea față de presiunea financiară uriașă pusă pe umerii contribuabililor locali, care subvenționează modernizarea stadionului MetLife (gazda a 8 meciuri), securitatea și infrastructura generală.

Relațiile s-au tensionat și mai mult din cauza logisticii și a strategiei de marketing:

Transportul feroviar: Autoritățile locale stabiliseră inițial un tarif de 150 de dolari pentru biletul de tren către stadion, preț redus ulterior la 98 de dolari doar datorită unor sponsorizări private. Disputa biletelor promoționale: Decizia FIFA de a aloca 1.000 de bilete la prețul simbolic de 50 de dolari exclusiv pentru rezidenții din New York City a fost văzută ca o jignire directă adusă statului New Jersey, cel care suportă logistic organizarea meciurilor.

FIFA refuză momentan replicile în fața noului scandal de imagine

Această investigație dublă reprezintă o lovitură dură adusă reputației organizației chiar înainte de startul turneului final din 2026. Până la acest moment, reprezentanții oficiali ai FIFA au refuzat să ofere reacții sau clarificări referitoare la acuzațiile formulate de cele două state americane.