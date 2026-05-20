Daniel Zamfir: „Frații Micula au anunțat că mă dau în judecată!”

Senatorul Daniel Zamfir spune că a fost anunțat de frații Micula că va fi dat în judecată după dezvăluirile făcute! Zamfir a prezentat în urmă cu câteva zile o serie de documente din care reieșea că în timpul mandatului de premier al lui Ludovic Orban, frații Micula ar fi primit bani din fondul de rezervă.

Senatorul susține că prezenți la acea întâlnire au fost avocatul Cristian Băcanu și deputatul USR, Alexandru Dimitriu. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la cei doi.

Daniel Zamfir: „La împărțirea banilor au fost și Băcanu și Dimitriu!”

„Am primit o notificare prealabile din partea fraților Micula, prin care sunt înștiințat că voi fi acționat în instanță și pe cale penală și civilă, în urma declarațiilor pe care le-am făcut săptămâna trecută, cu privire la împărțirea pe șervețel, în cabinetul primului ministru Ludovic Orban de atunci, a banilor din fondul de rezervă pentru frații Micula.

Te anunț public că nu voi retracta ceea ce am spus, că nu mă intimizează acțiunile lor și dacă tot s-a aprins lumina în cea mai mare cămară a guvernului, nu-i așa, cabinetul primului ministru, vom ține lumina aprinsă și vă voi spune cine credeți că mai era în acea încăpere atunci când s-a aprins lumina, spuneam, în cea mai mare cămară a guvernului României, cabinetul primului ministru Ludovic Orban.

Păi erau acolo omniprezentul avocat Cristian Băcanu, mai era acolo guralivul deputat USR - Alexandru Dimitriu, care acum tace mâlc, probabil a înghițit șervețelul pe care erau scrise sumele care trebuiau împărțite fraților Micula.” , a zis senatorul PSD - Daniel Zamfir.