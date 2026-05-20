SOS România: „Nicușor Dan vrea premier de la noi!”

Sursă: Realitatea PLUS

Declarație șocantă făcută de liderii partidului S.O.S România. Deputații Dianei Șoșoacă susțin că Nicușor Dan ar dori un premier din partidul acesteia. Formațiunea se pregătește ședință de urgență pentru a dezbate acest subiect.

Partidul Dianei Șoșoacă susține că poate propune premierul

Conform unui comunicat de presă, S.O.S România susține că senatorul Dumitru Manea, cunoscut și ca Miron Manega, ar fi fost întrebat dacă vrea să conducă Guvernul României.

Potrivit formațiunii, discuția ar fi avut loc în contextul consultărilor pentru formarea viitorului Executiv.

Reprezentanții partidului acuză că președintele ar fi chemat la negocieri grupuri parlamentare pe care le consideră nelegitime și spun că au convocat de urgență conducerea partidului.

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a confirmat informațiile lansate de S.O.S România.