Laura Codruța Kovesi, nou atac la președintele României: „Numele meu e folosit atunci când trebuie amenințat cineva!”

Sursă: Realitatea PLUS

Laura Codruța Kovesi, un nou atac la președintele Nicușor Dan, după ce șeful statului a declarat că înclină să creadă că s-au făcut abuzuri în timpul mandatului acesteia la DNA.

Kovesi susține că atacurile la adresa sa apar de fiecare dată în contextul în care numele ei este vehiculat în țară pentru conducerea unor instituții.

Kovesi spune că nu intră în politică după terminarea mandatului

„Abuzurile lui Kovesi.

În ce context discutăm de abuzurile lui Kovesi?

Aceleași zvonuri. Kovesi candidează la președinție, Kovesi vine prim-ministru, Kovesi vine ministru de justiție, Kovesi vine șef la SRI.

Și în acest context se aruncă această petardă cu abuzurile lui Kovesi. Nici nu ști ce să zici, ce să explici.

Trebuie să explice președintele României.

Pentru că, din nou, nu doresc. Eu am dat replică. Dar am văzut în ce context este folosit numele meu.

În contextul se-ntoarce doamna Kovesi în politică și după aceea vii și spui înclin să cred că s-au făcut abuzurile în mandatul lui Kovesi.

Am dat replică. Pentru mine este terminat.

Dar aici vreau să ajung.

Și dânsu (Nicușor Dan) să spună dacă se teme sau nu se teme. Eu ce am înțeles din interviu.

Nu știu ce-a vrut să spună. Și n-am înțeles ce-a vrut să spună. Și de aceea am zis că funcția de președinte este foarte obositoare și stresantă și provocatoare și... Exact cum am zis și repet că-i doresc să aibă un somn bun că țara nevoie de președinte în cea mai bună formă.

Asta-i tot ce am de zis.” , a zis Laura Codruța Kovesi.