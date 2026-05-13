Doliu în sport: un tânăr a murit la 29 de ani. Anchetatorii suspectează o posibilă supradoză

Moarte fulgerătoare în lumea sportului. Brandon Clarke, jucător al echipei Memphis Grizzlies, a fost găsit fără viață la doar 29 de ani, iar autoritățile americane investighează cazul ca posibilă supradoză.

Sportivul a fost declarat decedat după intervenția echipajelor de urgență la o locuință din Los Angeles, unde ar fi fost descoperite obiecte asociate consumului de droguri, potrivit presei americane.

Brandon Clarke a fost găsit inconștient într-o locuință din Los Angeles

Conform informațiilor apărute în presa din Statele Unite ale Americii, paramedicii de la Departamentul de Pompieri din Los Angeles au intervenit luni seară, după un apel la 911 efectuat din zona San Fernando Valley.

Medicii ajunși la fața locului au încercat să îl resusciteze pe Brandon Clarke, însă au fost nevoiți să constate decesul acestuia.

Anchetatorii iau în calcul varianta unei supradoze, însă cauza oficială a morții urmează să fie stabilită după efectuarea autopsiei.

Mesaj emoționant transmis de Memphis Grizzlies

Clubul Memphis Grizzlies a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea sportivului.

„Suntem profund îndurerați de pierderea tragică a lui Brandon Clarke. A fost un coechipier extraordinar și un om remarcabil, iar impactul său asupra organizației și comunității din Memphis nu va fi uitat niciodată” , au transmis reprezentanții echipei.

Sportivul fusese arestat recent într-un dosar legat de droguri

Moartea lui Brandon Clarke vine la scurt timp după ce sportivul fusese arestat în Arkansas, pe 1 aprilie.

Baschetbalistul era cercetat pentru trafic și deținere de substanțe interzise, dar și pentru alte infracțiuni rutiere, inclusiv fugă cu mașina și depășire neregulamentară.

În actualul sezon NBA, Clarke disputase doar două meciuri, după ce s-a confruntat cu mai multe accidentări.

Cine a fost Brandon Clarke

Brandon Clarke s-a născut în Vancouver și a crescut în Phoenix. De-a lungul carierei universitare a evoluat pentru San Jose State University și Gonzaga University.

În 2019, a fost ales cu numărul 21 în draftul NBA de către Oklahoma City Thunder, fiind transferat imediat la Memphis Grizzlies.

Baschetbalistul a fost inclus în echipa All-Rookie și a avut medii de 10,2 puncte și 5,5 recuperări în cele 309 meciuri jucate în NBA.

Agenții săi de la Priority Sports au transmis un mesaj emoționant, descriindu-l drept „un suflet extraordinar” și „un prieten adevărat pentru toți cei din jur”.