Doliu în lumea filmului: un actor care a marcat generații întregi a murit la 60 de ani

Sursă: Realitatea.net

Lumea cinematografiei este în doliu după moartea actorului Jonathan Tiersten, cunoscut publicului larg pentru rolurile sale din filmele horror devenite cult. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, în locuința sa din statul american New Jersey.

Un actor emblematic pentru fanii filmelor horror

Jonathan Tiersten a devenit celebru în anii ’80, odată cu rolul Ricky Thomas din filmul Sleepaway Camp, o producție care, deși inițial a primit recenzii mixte, a devenit în timp un adevărat fenomen în rândul fanilor genului.

Filmul, difuzat de-a lungul anilor și la televiziunile din România, a contribuit la popularitatea actorului și l-a transformat într-un reper pentru generațiile tinere pasionate de cinema horror.

Cauza decesului, încă investigată

Potrivit familiei, decesul a avut loc săptămâna trecută, iar cauza exactă urmează să fie stabilită de medicii legiști. Vestea a fost confirmată de fratele actorului, care a precizat că ancheta este în desfășurare.

Dispariția lui Jonathan Tiersten a generat un val de reacții în mediul online. Fanii și-au exprimat regretul și au rememorat momentele care i-au marcat, mulți considerându-l un actor talentat, dar și un om cald și dedicat.

Mesajele publice vorbesc nu doar despre cariera sa, ci și despre personalitatea sa: un prieten loial, un tată implicat și un artist pasionat, inclusiv în domeniul muzicii.

O carieră construită în jurul genului horror

Născut în New York, actorul și-a început cariera încă din adolescență, iar succesul obținut cu Sleepaway Camp i-a deschis drumul către numeroase alte producții.

De-a lungul anilor, a jucat în mai multe filme din zona horror independentă, consolidându-și statutul de figură cunoscută în acest gen cinematografic. A revenit inclusiv în continuarea peliculei care l-a făcut celebru, demonstrând atașamentul față de rolul care i-a definit cariera.