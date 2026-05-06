Întâlnire crucială la Roma între Péter Magyar și Giorgia Meloni, săptămâna asta

Întâlnire crucială săptămâna aceasta la Roma. Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a confirmat că se va întâlni joi cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni. În aceeași perioadă, lideri marcanți europeni și americani se află în capitala Italiei.

Magyar se află în Italia pentru a participa la proiecţia unui documentar despre partidul său, Tisza, intitulat „Vântul de primăvară”, care a devenit viral înainte de finalul campaniei electorale de luna trecută, la Festivalul Internaţional de Film Riviera din Sestri Levante, relatează The Guardian.

Întâlnirea sa cu Meloni are loc cu doar câteva zile înainte de învestirea sa oficială ca prim-ministru al Ungariei, eveniment ce va avea loc sâmbătă.

Magyar se va afla în Italia în acelaşi timp cu alţi lideri, printre care secretarul de stat american Marco Rubio şi premierul polonez Donald Tusk, care sunt aşteptaţi, de asemenea, să se întâlnească cu Papa Leon şi cu Giorgia Meloni, mai arată sursa citată.