Posibil acord SUA–Iran: discuții cruciale pe tema programului nuclear - SURSE

Administrația Donald Trump consideră că se apropie de un acord cu Iranul pentru un memorandum de înțelegere care ar putea reduce tensiunile din Orientul Mijlociu și deschide calea unor negocieri detaliate privind programul nuclear iranian, susțin surse pentru site-ul american Axios.

Pe lângă alte prevederi, acordul ar implica angajamentul Iranului față de un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului, acceptul SUA de a ridica sancțiunile și de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, precum și ridicarea totală a restricțiilor privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit surselor citate, memorandumul de înțelegere are o pagină, cu 14 puncte, fiind negociat între emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediul unor mediatori.

În forma sa actuală, documentul ar declara sfârșitul războiului din regiune și începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri privind un acord detaliat pentru deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor SUA.

Aceste negocieri ar putea avea loc la Islamabad sau Geneva, au declarat două surse.

Restricțiile impuse de Iran asupra transportului maritim prin strâmtoare și blocada navală a SUA ar fi ridicate treptat în timpul acelei perioade de 30 de zile, potrivit unui oficial american.

Dacă negocierile eșuează, forțele americane ar putea restabili blocada sau relua acțiunile militare, a spus oficialul american.

Durata moratoriului asupra îmbogățirii uraniului este în prezent negociată intens, trei surse afirmând că aceasta ar fi de cel puțin 12 ani, iar una dintre ele estimând că 15 ani ar fi un compromis probabil. Iranul a propus un moratoriu de 5 ani asupra îmbogățirii, iar SUA au cerut 20 de ani.