SUA opresc escortarea navelor în Ormuz: Trump mizează pe un acord cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat marți suspendarea „Proiectului Libertate”, operațiunea de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, invocând „mari progrese” în negocierile cu Iranul și așteptarea unui acord final.

"Având în vedere succesul militar extraordinar' și 'marile progrese înregistrate în vederea unui acord complet și definitiv cu liderii iranieni', 'Proiectul Libertate (...) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat", a scris Trump într-un mesaj pe Truth Social.



El a precizat că blocada americană a porturilor iraniene - care a intrat în vigoare pe 13 aprilie - este menținută și că această pauză a fost decisă 'la cererea Pakistanului și a altor țări'.



"Proiectul Libertate", menit să permită sutelor de nave blocate în Golf să treacă prin strâmtoare, a fost lansat luni.



De asemenea, secretarul de stat american, Marco Rubio a afirmat mai devreme în cursul zilei, că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat.