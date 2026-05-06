Poliția londoneză înființează o unitate specială pentru a proteja comunitatea evreiască

Poliția Metropolitană din Londra a anunțat miercuri că va crea o „Unitate de protecție comunitară”, alcătuită din aproximativ 100 de agenți, ca reacție la o serie de atacuri îndreptate împotriva comunității evreiești din capitala britanică, potrivit AFP.

Noua structură va avea o prezență mai vizibilă în teren, va pune accent pe colectarea de informații și pe o acțiune coordonată, cu scopul de a proteja comunitățile evreiești din întreaga Londră, se arată într-un comunicat al poliției.

Șeful poliției, Mark Rowley, a descris măsura drept un pas important în consolidarea răspunsului la amenințările persistente. Declarația vine la scurt timp după ce acesta a fost huiduit în timpul unei vizite într-un cartier unde doi bărbați evrei au fost atacați cu cuțitul.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a salutat inițiativa și a subliniat că își dorește ca membrii comunității evreiești să se simtă în siguranță în oraș.

Începând de la sfârșitul lunii martie, Londra a fost scena mai multor incidente, inclusiv incendieri și tentative de incendiere care au vizat obiective ale comunității evreiești. Cel mai recent caz, produs marți dimineață, a implicat incendierea unei foste sinagogi, soldată cu pagube materiale limitate.

Creșterea antisemitismului a devenit un subiect central în campania pentru alegerile locale din Regatul Unit. Premierul Keir Starmer, criticat pentru lipsa unor măsuri suficiente, a convocat marți o reuniune la Downing Street, descriind situația drept o „criză”.

Totodată, directorul Parchetului pentru Anglia și Țara Galilor a cerut accelerarea procesării cazurilor de infracțiuni motivate de ură.

Poliția a anunțat că, în ultimele patru săptămâni, au fost arestate peste 80 de persoane suspectate de fapte sau declarații antisemite, dintre care 28 în legătură cu incendieri sau tentative de incendiere asupra unor locații asociate comunității evreiești, inclusiv sinagogi.

Atacurile au fost revendicate de un grup numit „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya” (Hayi), despre care experții suspectează că ar avea legături cu Iranul.

Guvernul britanic a alocat recent încă 25 de milioane de euro pentru întărirea măsurilor de protecție a comunității evreiești.

Poliția a precizat că înființarea noii unități nu va diminua atenția acordată altor forme de infracțiuni motivate de ură, subliniind că lupta împotriva rasismului, islamofobiei, homofobiei și altor manifestări de ură rămâne o prioritate majoră.