SURSE: Nicușor Dan s-a întâlnit cu Dominic Fritz. La Cotroceni ar urma să ajungă Grindeanu și Hunor
Palatul Cotroceni
Președintele României, Nicușor Dan, exclude varianta alegerilor anticipate și susține că va începe discuții cu partidele pentru formarea unui nou guvern în termen rezonabil. Conform surselor Realitatea PLUS, chiar astăzi ar urma să înceapă consultările de la Palatul Cotroceni cu liderii-cheie. În cursul dimineții, liderul USR Dominic Fritz s-ar fi întâlnit cu Nicușor Dan pentru discuții, mai spun sursele citate.
UPDATE Conform surselor menționate, Nicușor Dan ar urma să se întâlnească astăzi cu liderul PSD Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor pentru discuții informale. În cursul dimineții, la Palatul Cotroceni ar fi mers liderul USR, Dominic Fritz.
Întrevederea a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a anunțat marți că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou Guvern, în contextul în care moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a trecut de Parlament.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Încep consultările pentru formarea unui nou guvern. Șeful statului a precizat că discuțiile vor începe într-un cadru informal, urmând ca apoi să aibă loc întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor parlamentare, în vederea conturării unei noi majorități și a formării noului executiv.
Președintele Nicușor Dan a exclus varianta organizării unor alegeri anticipate. A subliniat acesta că obiectivul este găsirea unei soluții politice prin dialog și responsabilitate.
„Invit la calm, România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a declarat șeful statului la Palatul Cotroceni.
