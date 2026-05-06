Negocieri Iran - SUA: Trump suspendă „Project Freedom” în Strâmtoarea Ormuz. Condiția pusă de Teheran pentru pace

Sursă: Realitatea.net

Negocierile dintre Iran și Statele Unite pentru oprirea conflictului din Orientul Mijlociu continuă într-un climat extrem de tensionat. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că Teheranul va accepta doar „un acord echitabil şi cuprinzător”, în timp ce președintele american Donald Trump a vorbit despre „progrese semnificative” și a anunțat suspendarea temporară a operațiunii americane de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Declarațiile au venit în contextul în care conflictul dintre Iran, SUA și Israel continuă să afecteze piețele internaționale și aprovizionarea globală cu petrol.

Iranul: „Ne vom proteja drepturile și interesele”

Aflat la Beijing, după o întâlnire cu ministrul chinez de Externe Wang Yi, Abbas Araghchi a transmis că Iranul nu va accepta condiții impuse de Washington. „Vom face tot posibilul pentru a ne proteja drepturile şi interesele legitime în cadrul negocierilor. Acceptăm doar un acord echitabil şi cuprinzător”, a declarat oficialul iranian. Totuși, acesta nu a comentat direct decizia lui Trump de a suspenda operațiunea americană „Project Freedom”, lansată pentru escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, este practic blocată de la începutul conflictului, izbucnit pe 28 februarie, după atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra Iranului. Prin această zonă trece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, iar blocajul a provocat deja efecte serioase asupra piețelor energetice și economiei globale.

Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că operațiunea americană de escortare a navelor va fi suspendată temporar. „Am convenit de comun acord că, deşi blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat şi semnat”, a scris liderul american.

Prețul petrolului a scăzut după anunțul lui Trump

După mesajul transmis de Trump, piețele petroliere au reacționat imediat. Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 1,2%, ajungând la 108,60 dolari pe baril, după o scădere de aproape 4% în ziua precedentă. Și petrolul american West Texas Intermediate a coborât cu 1,2%, până la 101,06 dolari pe baril.

Investitorii încearcă să evalueze dacă suspendarea temporară a operațiunii americane poate deschide calea unui acord care să reducă tensiunile din regiune. În ultimele săptămâni, Iranul a amenințat că va mina Strâmtoarea Ormuz și că va folosi drone, rachete și ambarcațiuni rapide pentru a controla traficul naval. Ca răspuns, SUA au organizat traversări escortate pentru nave comerciale și au blocat porturile iraniene.

Armata americană a anunțat luni că a distrus mai multe ambarcațiuni iraniene, dar și drone și rachete de croazieră. În același timp, un armistițiu fragil convenit în urmă cu patru săptămâni încă rezistă, chiar dacă incidentele armate continuă în zonă.

Trump: „Iranul vrea pacea”

Donald Trump a declarat în Biroul Oval că Iranul este slăbit militar și caută acum un acord. „S-au înregistrat progrese semnificative către un acord complet şi definitiv cu reprezentanţii Iranului”, a afirmat liderul american pe platforma Truth Social. Președintele SUA a spus și că armata iraniană a ajuns să tragă cu „pistoale de jucărie”, susținând că Teheranul încearcă acum să obțină pacea.

Conflictul pune însă presiune și pe administrația americană înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie, mai ales pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Washingtonul susține că atacurile asupra Iranului au avut ca scop eliminarea unor amenințări considerate iminente, legate de programul nuclear iranian, rachetele balistice și sprijinul oferit grupărilor Hamas și Hezbollah.

De partea cealaltă, Iranul afirmă că atacurile SUA și Israelului reprezintă o încălcare a suveranității sale și insistă că are dreptul să dezvolte tehnologie nucleară în scopuri civile, inclusiv îmbogățirea uraniului. Până acum, negocierile directe dintre oficialii americani și iranieni nu au dus la un acord concret, iar tentativele de organizare a unor noi întâlniri au eșuat.

Pentagonul: lupta pentru Ormuz este separată de războiul cu Iranul

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea din Strâmtoarea Ormuz este „separată și distinctă” de războiul mai amplu cu Iranul. Acesta a descris misiunea „Project Freedom” drept una defensivă și temporară, menită să protejeze transportul maritim. Hegseth a precizat că SUA speră ca alte state să participe la operațiune, inclusiv Coreea de Sud, Japonia, Australia și țări europene, însă a admis că Washingtonul nu se așteaptă neapărat la sprijin imediat, conform Reuters.com.

În paralel, Marea Britanie, Franța și Germania discută posibilitatea unei operațiuni de deminare a strâmtorii și de reluare a traficului comercial, însă insistă că ostilitățile trebuie să înceteze înainte de desfășurarea unor forțe proprii.

Rubio: „Faza ofensivă a războiului „s-a încheiat”

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat că faza ofensivă a conflictului s-a încheiat. „Operaţiunea Furia Epică s-a încheiat, aşa cum preşedintele a comunicat Congresului. Am trecut de această etapă”, a spus Rubio. Oficialul american a explicat că SUA se află acum într-o fază defensivă și că operațiunea din Ormuz urmărește inclusiv salvarea echipajelor blocate în zonă.

Potrivit lui Rubio, zece civili au murit din cauza blocării traficului prin Strâmtoarea Ormuz. El a transmis că forțele americane nu vor deschide focul primele, însă vor răspunde „cu o eficacitate mortală” dacă vor fi atacate.