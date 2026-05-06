Noi reguli pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii vor putea face inspecția și în alt stat membru

Parlamentul European pregătește modificări importante pentru inspecția tehnică a vehiculelor din Uniunea Europeană. Noile reguli aduc mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar și controale suplimentare privind siguranța și emisiile poluante. Decizia a fost aprobată marți în Comisia pentru Transport și Turism a Parlamentului European, care a adoptat raportul privind revizuirea legislației europene în domeniu.

Una dintre cele mai importante schimbări este că inspecția tehnică periodică va putea fi realizată și într-un alt stat membru decât cel în care mașina este înmatriculată. În această situație, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil șase luni. Verificarea periodică obișnuită va trebui însă făcută ulterior în țara unde vehiculul este înmatriculat. Măsura este gândită pentru a facilita circulația persoanelor în interiorul Uniunii Europene și pentru a ajuta șoferii care locuiesc temporar sau călătoresc perioade lungi în alte state membre. Eurodeputații au respins propunerea Comisia Europeană care prevedea introducerea inspecțiilor tehnice anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani. Astfel, rămâne în vigoare regula actuală: verificarea tehnică la fiecare doi ani.

Argumentul invocat a fost că nu există suficiente dovezi care să arate că ITP-ul anual ar reduce semnificativ numărul accidentelor. În același timp, statele membre vor putea în continuare să impună reguli mai stricte, dacă vor considera necesar.

Controale noi pentru mașinile electrice și hibride

Noile reguli vor include și verificări suplimentare pentru tehnologiile moderne din automobile. Printre sistemele care vor intra în controalele periodice se numără:

airbagurile;

sistemele automate de frânare de urgență;

alte sisteme electronice de siguranță.

În plus, vor exista teste dedicate vehiculelor electrice și hibride, pe măsură ce acestea devin tot mai numeroase pe drumurile europene.

Service-urile vor trebui să înregistreze kilometrajul

Pentru combaterea fraudei cu kilometrajul la mașinile second-hand, service-urile vor avea obligația de a înregistra valorile odometrului atunci când intervin asupra unui vehicul. În paralel, producătorii auto vor trebui să introducă datele vehiculelor conectate într-o bază de date națională. Vor exista însă unele excepții pentru firmele mici, în special în cazul reparațiilor rapide sau de scurtă durată.

Eurodeputații propun și reguli mai stricte pentru vehiculele care au fost chemate în service din cauza unor defecte tehnice. Astfel, mașinile care nu au rezolvat problemele semnalate prin rechemări obligatorii nu vor mai putea trece inspecția tehnică. Noile reguli includ și posibilitatea introducerii unor teste privind emisiile de particule și oxizi de azot, pentru îmbunătățirea calității aerului. Totuși, aplicarea acestor verificări va depinde de fiecare stat membru. În plus, controalele rutiere vor fi extinse astfel încât să includă:

testarea emisiilor poluante;

verificarea nivelului de zgomot produs de vehicule.

De asemenea, verificările tehnice vor deveni obligatorii și pentru motocicletele cu capacitate mai mare de 125 cmc, inclusiv pentru cele electrice. Textul adoptat de comisia parlamentară europeană urmează acum să intre în negocieri cu statele membre ale UE. Forma finală a legislației va fi stabilită după discuțiile dintre Parlamentul European și Consiliul UE.