Incendiu la grădina zoologică din Zaharești: proprietarul a fost transportat la spital după ce a inhalat fum

Un incendiu a izbucnit la grădina zoologică Arca lui Noe, din localitatea Zaharești, Suceava, mobilizând de urgență echipaje de pompieri. Flăcările au cuprins mai multe spații de depozitare din incinta complexului, iar intervenția este în desfășurare.

Proprietarul, afectat de fumul dens

În urma incidentului, Dorin Șoimaru, proprietarul grădinii zoologice, a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Starea sa este monitorizată de medici.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, care a izbucnit în mai multe anexe folosite pentru depozitare. Deocamdată nu sunt informații oficiale privind cauza izbucnirii focului.

Echipajele de intervenție încearcă să împiedice extinderea flăcărilor către alte zone ale grădinii zoologice, inclusiv către spațiile unde sunt adăpostite animalele.

Urmează ca, după stingerea incendiului, să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care a izbucnit focul la Arca lui Noe.