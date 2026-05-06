Incendiu la grădina zoologică din Zaharești: proprietarul a fost transportat la spital după ce a inhalat fum
Incendiu în Suceava
Un incendiu a izbucnit la grădina zoologică Arca lui Noe, din localitatea Zaharești, Suceava, mobilizând de urgență echipaje de pompieri. Flăcările au cuprins mai multe spații de depozitare din incinta complexului, iar intervenția este în desfășurare.
Proprietarul, afectat de fumul dens
În urma incidentului, Dorin Șoimaru, proprietarul grădinii zoologice, a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Starea sa este monitorizată de medici.
Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, care a izbucnit în mai multe anexe folosite pentru depozitare. Deocamdată nu sunt informații oficiale privind cauza izbucnirii focului.
Echipajele de intervenție încearcă să împiedice extinderea flăcărilor către alte zone ale grădinii zoologice, inclusiv către spațiile unde sunt adăpostite animalele.
Urmează ca, după stingerea incendiului, să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care a izbucnit focul la Arca lui Noe.
Citește și:
- 17:00 - Statul român a reevalut patrimoniul MAE. Valoarea imobilelor din subordine ajunge la câteva miliarde de lei
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
- 16:40 - La un an de la dezastrul ecologic, Salina Praid tot în stare de alertă se află
- 16:40 - Donald Trump, surprins cu un strat gros de machiaj pe mâini. Comentarii pe măsură: „Mașina din '83 are mai puțin chit pe ea”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News