Sistemul anti-dronă din Portul Constanța, testat în condiții reale

Portul Constanța a anunțat că noul sistem anti-dronă instalat recent a fost testat în condiții reale, după ce o dronă neautorizată a fost detectată în zona terminalului de pasageri și neutralizată fără a afecta comunicațiile portuare. Incidentul a avut loc pe 4 mai, iar reprezentanții portului spun că sistemul a funcționat conform parametrilor tehnici pentru care a fost proiectat.

Drona aparținea unor membri ai echipajului unei nave de croazieră

Potrivit informațiilor transmise de administrația portuară, drona era folosită de membri ai echipajului unei nave de croazieră. Verificările efectuate ulterior au arătat că imaginile filmate aveau exclusiv scop turistic și că nu au fost surprinse obiective militare sau alte zone considerate sensibile.

Comandantul navei a informat atât echipajul, cât și pasagerii despre interdicția folosirii dronelor în perimetrul portuar. În același timp, Poliția de Frontieră Română și Forțele Navale Române au fost notificate oficial în legătură cu incidentul. Sistemul a fost implementat de Rasirom și utilizează o tehnologie de tip RF cyber-takeover, descrisă drept non-cinetică și non-distructivă. Practic, sistemul nu distruge drona și nici nu bruiază comunicațiile din zonă. În schimb, preia controlul aparatului și îl aduce într-o zonă sigură stabilită anterior. Tehnologia poate detecta drone comerciale sau construite artizanal, cu acoperire omnidirecțională de 360 de grade. În plus, poate identifica atât aeronava, cât și locația pilotului.

De ce a fost evitat bruiajul clasic

Reprezentanții portului spun că varianta bruiajului clasic a fost exclusă încă de la început, deoarece zona este una extrem de aglomerată din punct de vedere al comunicațiilor. În Portul Constanța funcționează simultan sisteme VTS, AIS, comunicații GSM și comunicații navale, iar un bruiaj general ar fi putut afecta siguranța navigației. Componenta de bruiaj a sistemului este încă în proces de autorizare la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și va putea fi activată doar după obținerea tuturor avizelor necesare. Autoritățile au anunțat că sistemul anti-dronă va fi extins în toate porturile administrate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

Portul Constanța este considerat cel mai mare port de la Marea Neagră și unul dintre punctele logistice strategice pentru mobilitatea militară aliată în regiune.