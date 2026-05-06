Incendiu în București: femeie în stare gravă, transportată la Spitalul de Arși, după ce un apartament de la ultimul etaj a luat foc

Un incendiu a izbucnit într-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și salvatori, după ce flăcările au cuprins locuința.incendiu

Autoritățile au transmis bilanțul final al incendiului. În total, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului. O persoană inconștientă a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență București - Spitalul de Arși. Alte două persoane, care au fost expuse la fum, au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență București de echipajele SMURD și SABIF. Totodată, alte două persoane au refuzat transportul la spital.

Autoritățile au transmis noi informații despre incendiul izbucnit în clădire. Potrivit ultimului bilanț, o femeie de aproximativ 50 de ani a fost găsită inconștientă și prezintă arsuri la nivelul feței. Alte trei persoane au fost expuse la fum și au fost preluate de echipajele SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale. În timpul intervenției, echipele de salvatori au evacuat încă 10 persoane din clădire.

Pompierii au anunțat că incendiul a fost lichidat. După ce au pătruns în apartament, echipele de intervenție au găsit o persoană inconștientă, care prezenta arsuri. Alte trei persoane, conștiente, primesc îngrijiri medicale la fața locului, inclusiv administrare de oxigen.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate șapte autospeciale de stingere, două autospeciale pentru intervenție la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, echipajul DESC și patru echipaje SMURD. Pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat la nivelul apartamentului afectat și continuă intervenția pentru înlăturarea efectelor produse de incendiu.