Sorin Grindeanu: ”Trebuie să învăţăm că nu se învârte lumea în jurul unui singur om”

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că PSD este dispus să facă parte dintr-o soluţie, care probabil că nu în foarte scurt timp poate fi găsită, dar nici nu crede că va dura foarte mult. Liderul social-democrat a menţionat că trebuie să învăţăm că nu se învârte lumea în jurul unui singur om.

”Vă spun ceea ce spun de săptămâni bune şi ceea ce am spus la consultările interne pe care noi le-am avut şi care, aşa cum ştiţi, au durat săptămâni. Ne-am întâlnit cu toţi primarii PSD, ne-am întâlnit cu toţi consilierii judeţeni, parlamentarii. Am făcut aceste lucruri în judeţele ţării, după care am avut o evaluare a întregii guvernări, am avut un vot covârşitor, aproape 98% dintre colegi au spus că trebuie să retragem încrederea premierului Bolojan. Acest lucru a fost finalizat ieri, prin votul la moţiune, un vot, de asemenea, copleşitor, cel mai mare număr de voturi din istorie la o moţiune de cenzură, asta spune ceva. Asta spune, dacă vreţi, faptul că direcţia pe care România mergea era o direcţie proastă. Indiferent de ce spun unii şi alţii, acest lucru se vede în viaţa de zi cu zi a românilor”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la un post de televiziune.

Potrivit lui, PSD a discutat în toate aceste săptămâni şi posibile scenarii care ar putea fi ca rezultat al trecerii unei moţiuni de cenzură.

”PSD-ul, în acest moment, este deschis şi are toate variantele în faţă”, a precizat el, arătând că pot să existe majorităţi şi fără PSD.

”Poate să existe variantă care să nu aibă în majoritate PSD, poate să fie PSD parte a unei coaliţii de guvernare, în condiţiile pe care le-am spus de fiecare dată, până acum, o coaliţie care să cuprinde partidele pro-occidentale”, a explicat oficialul.

Întrebat dacă USR ar trebui să intre în aceată coaliţie, Grindeanu a precizat că, probabil că dacă ar fi pus şi a doua întrebare la acea consultare internă din partid, legată şi de USR, procentul probabil că ar fi fost mai mare decât 97,7%.

”Evoluţiile politice sunt cele pe care le vedem şi mandatul nostru nu e unul de îngrădire a opţiunilor. Din punctul nostru de vedere, trebuie să găsim rapid o soluţie. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe un guvern. Nu noi suntem cei care punem condiţii, în acest moment”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește moţiunea de cenzură, liderul social-democrat a spus că PSD are doar 128 de voturi în Parlament şi nici PSD plus AUR nu au majoritate în Parlament, pentru că, împreună, cele două partide au 218 voturi.

”Voturi au fost 281. Din 464 de parlamentari, 281 au votat pentru. Nu asta e neapărat important. Important e acum să găsim soluţii, iar PSD este dispus la a face parte dintr-o soluţie, care probabil că nu în foarte scurt timp poate fi găsită, dar nici nu cred că va dura foarte mult”, a subliniat Grindeanu.

În plus, el a ținut să precizeze faptul că ”trebuie să învăţăm ceva, că nu se învârte lumea în jurul unui singur om. În urmă, cu 11 luni, Ilie Bolojan a venit prim-ministru, cu voturile Partidului Social-Democrat, şi a venit cu un model economic care şi-a dovedit falimentul. Şi asta vedem şi nu spune Sorin Grindeanu, preşedintele PSD sau doar Partidul Social-Democrat, 80% dintre români spun că direcţia în care merge România e una greşită”.

Cât despre reforma administraţiei, Sorin Grindeanu a precizat că ”nu a fost reformă”.

”Aia a fost concediere colectivă. Am mai dat acest exemplu, dacă mâine, nu ştiu, la Camera Deputaţiilor se reduce numărul angajaţiilor, habar nu am, cu 10, e concediere, nu-i reformă. Eu vă spun că reforma administrativă înseamnă cu totul altceva. Înseamnă uniri de UAT-uri, de comune, care în acest moment cred că aşteaptă mare parte dintre ele ca statul să vină şi să lucreze pe acest domeniu. Asta este reforma. Reforma este digitalizare. Reforma înseamnă costuri mai puţine, adevărat, dar serviciile publice să rămână la acelaşi nivel sau, poate chiar un nivel sporit. Eu n-am văzut aceste lucruri. Iar de aceea vă spuneam că, până la urmă, vorbim de o politică falimentară şi de aceea direcţia trebuia să fie schimbată” a conchis Sorin Grindeanu.