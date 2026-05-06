Actual
Accident grav în judeţul Călăraşi. O ambulanță aflată în misiune s-a ciocnit violent cu un alt autoturism
6 mai 2026, 14:31
Ambulanta. FOTO: Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net
O ambulanță aflată în misiune a fost implicată, miercuri, într-un accident rutier produs în județul Călărași. În urma impactului, o persoană a fost rănită și necesită îngrijiri medicale.
”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 3 Fundulea – Lehliu Gară, în apropierea localităţii Lehliu, judeţul Călăraşi, după ce a avut loc o coliziune între o ambulanţă care circula în regim prioritar şi un autoturism”, a transmis Centrul Infotrafic.
