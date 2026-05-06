Jocul făcut de Becali, adevăratul interes al falsului suveranist. „Am votat moțiunea ca să scăpăm de USR-ul satanic”- VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Gigi Becali lansează un nou atac la adresa Călin Georgescu. Întrebat dacă ar fi o variantă de luat în calcul la conducerea Executivului, în plină criză politică, latifundiarul, care l-a susținut în alte situații pe candidatul interzis, spune acum că ”Georgescu este cu un picior în partea cealaltă și nu are cum să fie premier”. Becali, care recent l-a lăudat și pe Ilie Bolojan, a votat moțiunea împotriva lui. Mai mult, afaceristul se laudă acum că știe cine va fi noul premier. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere omului de afaceri, însă până în momentul publicării acestei știri nu a răspuns.

”Eu am un singur vot și am venit să-l exercit. Ce știu eu cine-i premier, cine va fi premier. Hai, mă, vedeți-vă de treabă cu tâmpeniile astea, mă! Ce, Georgescu premier? Mă, voi sunteți și voi oameni în toată firea, văd la televizor: „Georgescu premier”. Păi ăla săracul nu știe... ăla săracul e cu un picior în partea ailaltă și voi îl faceți premier”, a declarat politicianul.

George Becali și-a schimbat radical viziunea asupra lui Călin Georgescu, după ce în timpul alegerilor prezidențiale nu mai contenea în a-l lăuda pe acesta.

”Am trăit o bucurie că a câștigat Georgescu ca și cum ar fi câștigat Steaua Liga Campionilor. M-am trezit astăzi cu mare bucurie și foarte odihnit, pentru că într-adevăr noi nu am avut 35 de ani un președinte și acesta este un om care va schimba fața României la 180 de grade. Că nu era important să câștig eu sau Simion, era important... deci vezi cum face Dumnezeu? Tu vrei ceva pentru România, îți voi da de 10 ori mai mult pentru România decât ce vrei tu”, a spus omul de afaceri.

Mai mult, latifundiarul autoproclamat suveranist a explicat și de ce a votat moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan. Cu toate că în 2025, Becali spunea despre Bolojan că ”îl duce mintea” și poate să vorbească chiar și o oră fără să citească de pe foi.

”Eu am venit să votez moțiunea. Păi ei... ei sunt nervoși că vor ieși de la guvernare și acum, ca să folosesc așa un cuvânt care nu place sau care place: Păi dracii când îi dai la o parte colcăie, îți dai seama, țipă, urlă, asta fac dracii. De aia nu mergea bine țara, pentru că cele mai importante Ministere erau controlate de draci. Acuma scăpăm de draci, începe țara să meargă bine. Scăpăm de USR-ul satanic. Deci de când vă spun: USR satanic, USR satanic. Trebuie să scăpăm de USR-ul satanic”, a transmis Becali.

Rămâne întrebarea dacă nu cumva, în spatele răzgândelilor din ultima vreme ale lui Becali sunt anumite butoane apăsate de oameni care îl pot folosi după cum le servește intereselor. Iar la schimb, de ce nu, Becali poate chiar să beneficieze de protecția lor pentru afacerile bănoase pe care le derulează în statul român.

”Eu nu fac parte din niciun fel de sistem, iar dacă aș face parte, l-aș comanda. Deci numai așa pot să fac parte, eu să-l comand. Adică nu eu, Becali, să primesc eu ordin de la un sistem oricare ar fi el - 10, 20, 30 de generali. Îi comand eu pe toți. Eu sunt Becali”, a afirmat acesta.

Recent, o celebră avocată spunea la un post de televiziune: ”Nu e posibil ca domnul Becali să fie omul sistemului. Orice sistem este al lui Gigi Becali. Ăsta e adevărul.”