Kelemen Hunor: ”UDMR vrea să fie refăcută coaliția de guvernare” - VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

UDMR vrea să fie refăcută coaliția de guvernare, a transmis Kelemen Hunor. Președintele UDMR a subliniat că își dorește un premier care să fie acceptat de toate partidele, fără rivalități.

”Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite guvernul şi, bineînţeles, tot în Parlament trebuie găsită o soluţie pentru a investi un nou guvern. Toate soluţiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean. Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia, mai ales vorbesc de partidele mari”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Liderul UDMR a subliniat că ”deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuţiile trebuie continuate”.

”Se poate gândi şi la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aş gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că şi o formulă de coaliţie majoritară funcţionează greu, deci eu m-aş gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament, pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect, cu fiecare om, câte un vot în Parlamentul României”, a menționat oficialul.

În plus, Kelemen Hunor mai spus că aşteaptă să fie invitaţi la discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan.

”Încă nu am fost contactaţi, aşteptăm discuţii cu colegii noştri din PNL, din PSD, din USR, cu grupul condus de domnul Pambuccian. Încă nu am discutat cu nimeni de ieri, de când a fost acest vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan”, a mai spus Kelemen Hunor.

Potrivit lui, ”după decizia PNL-ului şi USR-ului, e greu să te întorci cu un premier din PSD, la aceeaşi formulă, sau cu un premier din PNL, exclus, fiindcă PNL-ul a luat decizia cunoscută.

”Deci eu nu spun cine trebuie să fie, nu ştiu numele, prenumele, dar trebuie găsită o soluţie, un om care reuşeşte să aducă pe toţi la aceaşi masă, şi nu cred că nu există în România un astfel de om”, a cochis Kelemen Hunor.