Pompierii se luptă în continuare cu flăcările în Caraș-Severin: peste 230 de hectare, afectate. S-a intervenit și cu elicoptere

Sursă: Realitatea.Net

Pompierii militari intervin și miercuri în trei fonduri forestiere din Caraș-Severin, unde incendiile izbucnite la începutul lunii mai au afectat aproximativ 238 de hectare, acțiunile fiind îngreunate de terenul dificil și focarele dispersate.

Pompierii militari din Caraș-Severin continuă, miercuri, operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație și fond forestier care s-au manifestat în ultimele zile în trei zone ale județului, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). Suprafața totală afectată este estimată la 238 de hectare.

Intervențiile au fost sprijinite din aer de două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care au efectuat 33 de aruncări de apă asupra zonelor cuprinse de flăcări. Potrivit ISU, acțiunile au fost îngreunate de terenul accidentat și de focarele dispersate.

În zona Teregova – Armeniș, incendiul izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute a fost localizat și stins la nivelul perimetrului. Pentru lichidarea celor două focare identificate au intervenit 16 militari din subunitățile Oravița și Moldova Nouă. În interiorul suprafeței afectate, de aproximativ 150 de hectare, persistă însă zone cu ardere mocnită, existând risc de reaprindere.

În zona Ilova – Slatina-Timiș, unde incendiul se manifestă de la începutul lunii mai, pompierii au acționat pentru stingerea unui focar, incendiul fiind localizat. Suprafața afectată este estimată la 80 de hectare. Intervenția a fost sprijinită și de un elicopter echipat pentru stingerea incendiilor, iar la sol au acționat opt militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița.

În zona Cornereva, unde intervenția a ajuns în a treia zi, acțiunile s-au desfășurat pe două sectoare. Au fost mobilizați 20 de militari din subunitățile Reșița, Caransebeș și Moldova Nouă, alături de 10 voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cornereva. Incendiul a afectat până acum aproximativ 8 hectare, iar intervenția a beneficiat și de sprijin aerian.

Misiunile de stingere continuă și pe parcursul zilei de miercuri, fiind planificate acțiuni de recunoaștere și lichidare a focarelor rămase, pentru a preveni reaprinderea incendiilor.