USR vrea alegeri anticipate. Cristian Ghinea: ”PNL și USR formează un pol redutabil” -VIDEO

Cristian Ghinea a declarat mirecuri că USR vrea alegeri anticipate. Senatorul USR a subliniat că PNL și USR formează un pol redutabil, iar PSD nu mai reprezintă centrul scenei politice.

”Un guvern tehnocrat, am fost parte într-un guvern tehnocrat, fiind în Guvernul Tehnocrat Cioloș, este un experiment eșuat. Tehnocrații nu fac reforme, oamenii politici fac reforme. Tocmai de asta eu am devenit politician din tehnocrat, pentru că am văzut că este o fricțiune... guvernarea tehnocrată. Deci, eu personal cred că e o idee foarte proastă.

Noi ne menținem această solidaritate între USR și PNL condus de Bolojan; reprezentăm o forță politică redutabilă și trebuie să se refacă toate jocurile în jurul acestui pol. PSD vrea să fie buricul pământului, PSD vrea să fie în continuu centrul scenei politice, el să decidă cine este premier și ce face guvernul, să nu deranjeze pe nimeni. PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este centrul scenei politice.

Noi vrem alegeri anticipate. Deci, și USR și PNL-Bolojan cresc în sondaje, în sondajele noastre și în sondajele colegilor din PNL, pentru că oamenii și-au dat seama, vedeți ce efervescență este pe rețelele sociale, pentru că reprezintă Ilie Bolojan, susținut de USR, o forță reformistă. Noi vrem să ne aliniem cu Bolojan, nu cu Predoiu”, a declarat Cristian Ghinea.