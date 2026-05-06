Aproape 10 kilograme de „cristal”, aduse din Germania prin curierat. Două femei și un adolescent, reținuți de DIICOT

Sursă: Realitatea.net

Două femei și un adolescent, membri ai aceleiași familii, au fost reținuți de procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism într-un dosar de trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după ce ar fi adus din Germania aproape 10 kilograme de „cristal”.

Anchetatorii spun că drogurile au fost introduse în România prin intermediul unei firme de curierat și urmau să fie comercializate în țară. Potrivit Poliția Română, persoanele cercetate sunt două femei de 45 și 47 de ani și un adolescent de 17 ani. Din probele strânse în anchetă reiese că, în luna mai 2026, cele două femei ar fi procurat din Germania peste 9,5 kilograme de droguri de mare risc, respectiv substanțe de tip 3-CMC și 4-CMC, cunoscute pe piața ilegală sub denumirea de „cristal”. Anchetatorii susțin că femeia de 47 de ani și adolescentul de 17 ani ar fi introdus drogurile în țară prin curierat și ar fi însoțit transportul pentru a se asigura că ajunge la destinație.

Un adolescent de 15 ani, prins în flagrant

Marți, 5 mai, un alt membru al familiei, un adolescent de 15 ani, a fost prins în flagrant în Brăila, în timp ce ridica două trolere în care se aflau drogurile. Potrivit anchetatorilor, substanțele interzise urmau să fie distribuite ulterior pe piața ilegală. Cele două femei sunt acuzate și că, în perioada iunie 2025 – mai 2026, ar fi procurat, deținut și vândut în repetate rânduri droguri de mare risc. O parte dintre cantitățile comercializate au fost ridicate de anchetatori în timpul investigației.

Percheziții și propunere de arestare preventivă

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, polițiștii au ridicat mai multe mijloace de probă. Marți, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea celor trei persoane cercetate, iar miercuri au sesizat Tribunalul Brăila cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Brăila și al jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila.