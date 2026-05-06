A murit Ted Turner, omul care a reinventat televiziunea. Fondatorul CNN avea 87 de ani

Ted Turner, nonconformistul magnat media și filantrop care a revoluționat televiziunea prin fondarea CNN, prima rețea de știri non-stop din lume, a încetat din viață miercuri, conform unui comunicat oficial al Turner Enterprises. Avea 87 de ani.

Născut în Ohio și crescut în Atlanta, omul de afaceri poreclit „Gura Sudului" pentru firea sa directă și impetuoasă a construit un adevărat imperiu mediatic. Acesta a inclus primul superpost de televiziune prin cablu, canale dedicate filmelor și desenelor animate, dar și echipe sportive profesioniste precum Atlanta Braves.

Viziunea sa îndrăzneață de a transmite știri din întreaga lume în timp real, 24 de ore din 24, l-a propulsat în istoria televiziunii. În 1991, revista Time l-a numit Omul Anului pentru că a „influențat dinamica evenimentelor și a transformat telespectatorii din 150 de țări în martori instantanei ai istoriei".

„CNN este cea mai mare realizare a vieții mele”

Turner a fost și un filantrop de anvergură globală: a fondat Fundația Națiunilor Unite, a militat pentru eliminarea armelor nucleare și a devenit unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din SUA, jucând un rol esențial în reintroducerea bizonilor în vestul american. A creat inclusiv desenul animat „Captain Planet" pentru a educa copiii despre protecția mediului.

Deși și-a vândut rețelele către Time Warner și s-a retras din afaceri, Turner a continuat să-și exprime mândria față de creația sa de căpătâi. „CNN este cea mai mare realizare a vieții mele", obișnuia să spună.

„El a fost și va fi întotdeauna spiritul conducător al CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia ne bazăm", a declarat Mark Thompson, președinte și CEO al CNN Worldwide.

În 2018, Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpi Lewy, o tulburare cerebrală progresivă, iar la începutul anului 2025 a fost spitalizat cu pneumonie. Este supraviețuit de cinci copii, 14 nepoți și doi strănepoți.