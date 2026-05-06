Garda de Mediu Tulcea: Amenzi de până la 70.000 de lei pentru depozitări ilegale de deșeuri și controale extinse în tot județul

În urma unei sesizări privind depozitările ilegale de deșeuri în mai multe localități din județul Tulcea, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Tulcea au desfășurat, în luna aprilie 2026, o serie de controale în trei comune. Acțiunile de verificare fac parte dintr-un plan mai amplu de inspecții tematice derulate în baza Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, care vor continua și în perioada următoare.

În urma controalelor efectuate, au fost identificate mai multe cazuri de depozitare a deșeurilor în spații neautorizate. Pentru aceste nereguli, autoritățile au aplicat sancțiuni contravenționale primăriilor implicate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Cea mai mare amendă, în valoare de 70.000 de lei, a fost aplicată pentru îngroparea deșeurilor, o practică ilegală care afectează grav mediul și poate avea consecințe pe termen lung asupra solului și apelor subterane. De asemenea, pentru nerespectarea obligațiilor legale privind colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor – inclusiv a celor menajere periculoase – au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, fiecare în valoare de 45.000 de lei.

Reprezentanții instituției au precizat că, în cadrul acestor acțiuni de control, au fost utilizate echipamente moderne din dotarea Gărzii de Mediu, achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce a contribuit la creșterea eficienței verificărilor din teren.

Autoritățile avertizează că acțiunile de control nu se opresc aici. În perioada următoare, vor fi organizate controale inopinate pe o durată extinsă, vizând atât transportatorii neautorizați de deșeuri, cât și depozitările ilegale de pe câmp. Aceste verificări vor fi desfășurate pe întreaga rază a județului Tulcea, iar neregulile constatate vor fi sancționate conform legislației în vigoare.

Garda de Mediu subliniază că scopul acestor acțiuni este descurajarea practicilor ilegale și responsabilizarea autorităților locale și a operatorilor implicați în gestionarea deșeurilor, în vederea protejării mediului și a sănătății populației.