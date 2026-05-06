Ucraina acuză Rusia că a respins armistițiul prin sute de atacuri militare

Ucraina a acuzat miercuri Rusia că a ignorat propunerea de încetare a focului, continuând ofensivele terestre, loviturile aeriene și atacurile cu drone.

Președintele Volodimir Zelenski a descris comportamentul Moscovei drept o „respingere evidentă" a păcii.

Zelenski propusese un armistițiu începând cu 6 mai, ca răspuns la propunerea liderului rus Vladimir Putin privind o pauză în lupte între 8 și 9 mai, de Ziua Victoriei. Rusia nu a confirmat însă că aderă la propunerea Kievului, iar autoritățile ucrainene au înregistrat 1.820 de încălcări până miercuri dimineață, conform Reuters .

Atacuri în mai multe orașe

În regiunea Sumî, din nord-estul țării, două persoane au fost ucise în atacuri cu drone rusești asupra unei mașini civile și a unei grădinițe. La Zaporijie, un atac aerian a ucis 12 persoane, iar clădiri rezidențiale, infrastructură și situri industriale au fost avariate și în orașele Harkov și Krivii Rih.

„Alegerea Rusiei reprezintă o respingere evidentă a încetării focului și a salvării de vieți omenești", a declarat Zelenski. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a adăugat pe X că „apelurile false ale Rusiei la un armistițiu pe 9 mai nu au nimic de-a face cu diplomația".

Tensiuni înainte de parada de la Moscova

Rusia va organiza săptămâna aceasta o versiune redusă a paradei militare anuale de la Moscova, invocând riscul crescut de atacuri ucrainene.

Ministerul Apărării rus a avertizat totodată că va răspunde oricărui atac ucrainean din timpul sărbătorilor cu un „atac masiv cu rachete" asupra Kievului, cerând populației civile și diplomaților străini să părăsească orașul.

Zelenski a anunțat că oficialii vor decide asupra „măsurilor ulterioare" în cursul zilei, precizând anterior că Ucraina va acționa „simetric" în cazul încălcării armistițiului. Între timp, negocierile de pace susținute de SUA rămân blocate, în timp ce Rusia continuă ofensiva pentru a cuceri restul regiunii Donețk.